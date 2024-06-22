Біль аутсайдерів і романтика доріг: рецензія на фільм "Байкери" з Томом Гарді

Цього тижня в Україні почали показувати байкерську драму режисера Джеффа Ніколса. Картина вирізняється грандіозним акторським кастом: Том Гарді, Остін Батлер і Джоді Комер по черзі б'ються за увагу глядача і кожен знаходить свого.

Днями в українських кінотеатрах стартував показ кримінальної драми режисера Джеффа Ніколса, який ризикнув відродити загублений у часі піджанр байкерського кіно. До речі, прем'єра картини мала відбутися в грудні 2023 року, але була перенесена через серйозні страйки в Голлівуді. Фокус побував на прем'єрі стрічки і готовий поділитися враженнями.

Трейлер фільму "Байкери" 2024 з Томом Гарді та Остіном Батлером

Про що фільм "Байкери" 2024 з Томом Гарді та Остіном Батлером

В епоху 1960-х якийсь водій вантажівок Джонні (Том Гарді), подивився фільм "Дикий" з Марлоном Брандо і надихнувся на створення байкерського клубу "Вандали" (в реальності він називався Chicago Outlaws), в якому "збиратимуться хлопці і обговорюватимуть мотоцикли".

За підсумком вийшов острівець дорожньої романтики для аутсайдерів середнього Заходу. Членами клубу стали хлопці, які не знайшли реалізації в житті і не вміють жити за правилами. Вони багато п'ють, не розлучаються з цигарками і всьому в житті віддають перевагу "сідлу" байка. Фільм створено на основі книги фотографій Денні Лайона, вперше опублікованої 1967 року. Автор кілька років супроводжував байкерів і документував їхнє життя в реальних умовах.

Оповідання історії ведеться від імені Кеті (Джоді Комер) — дружини молодого байкера Бенні (Остін Батлер). Вона розповідає журналісту, як стала частиною "дорожньої" культури, познайомившись із безконтрольним Бенні. Вони одружилися за п'ять тижнів після знайомства, але вона так і не змогла стати для нього по-справжньому дорогою і близькою людиною: він завжди відчужений, примхливий одноосібник, чия душа — темна темрява або ще гірше — темна порожнеча. Він регулярно влазить у силові розбірки, у нього кілька судимостей за адміністративні порушення на межі криміналу. Бенні не вважає за потрібне ділитися планами і рахуватися з дружиною. Періодично він погрожує їй з'їхати, але довго не робить цього. Вона прив'язана до чоловіка і терпить його клубну приналежність до байкерів і нестерпний характер.

На прикладі Бенні автори фільму показують глядачеві умовно "під мікроскопом" портрет середньостатистичного байкера — людини, чужої правилам, а також соціальним і сімейним обмеженням. "Найстрашнішим для Бенні було втратити ногу, але тільки тому, що він боявся більше ніколи не сісти на мотоцикл", — розповідає Кеті про наслідки однієї з бійок, у якій Бенні отримав сильні травми.

Перед нами — бунтар у стилі Джеймса Діна, роль якого вдалася Остіну Батлеру феєрично: він — справжній ідол для всіх "заблукалих" хлопців і дівчат без чітких життєвих орієнтирів: робить, що хоче, і належить тільки собі. Усі соціальні умовності для нього — пустельний пил, не вартий уваги.

Єдиним авторитетом для Бенні є Джонні — засновник клубу, який, по суті, замінює йому батька, з яким у героя Остіна не було взаєморозуміння.

Крім Бенні у фільмі присутня низка інших помітних персонажів. Вони живуть клубом і мотоциклами, справжня сім'я для них — це "Вандали", хоча багато хто з них має подруг, дружин і дітей.

Чи варто дивитися фільм "Байкери" 2024

Режисер всерйоз зайнявся дослідженням глибинних мотивів чоловіків, не готових вбудовуватися в систему. На прикладі головних героїв режисер розглядає бунтарів і відщепенців, як соціальне явище. При цьому, Ніколас не робить висновків і не підбиває підсумків, він виступає стороннім спостерігачем і документалістом епохи не на прикладі впровадження в субкультуру.

Учасники клубу — безпритульні та "дворняги", не особливо потрібні самі собі. Їхні кишені порожні, а бунтарство і незгода з системою є єдиною дорогою до набуття смислів і фундаменту під ногами. Як наслідок, у їхніх життях і спілкуванні багато бійок, різанини, п'яних розбірок.

У фільмі доволі багато кривавих, анатомічно докладних сцен, які, втім, мають ергономічний вигляд з огляду на канву оповіді. Якщо взяти до уваги, який складний піджанр "дістав зі скрині" режисер, йому можна поаплодувати за сміливість: вийшло!

На окрему увагу заслуговує гра акторів, зокрема, — Остіна Батлера: "Байкери" став справжнім бенефісом актора. Навіть роль Елвіса у База Лурмана не вдалася йому так добре. Поклавши руку на серце, можна сказати, що він переграв Тома Гарді, якого на тлі Батлера було майже не видно. Утім, останній, можливо, просто не старався?

Сам Гарді виглядає щиро втомленим. Він втілює на екрані персонажа, який давно втратив смак до життя або ніколи його не мав. На плаву його тримає невикорінна впертість і все те ж бажання протистояти системі. Він так щиро вжився в роль старшого товариша, який передає кермо влади представнику молодого покоління, що весь час хотілося запитати: чи не зарано?

А гра актриси Джоді Комер — щира і достовірна. Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" вдало перевтілилася на напівосвічену дівчину з дикуватими манерами і фермерським сленгом. По суті, Джоді дісталася єдина жіноча роль у цій абсолютно чоловічій історії про романтику великих доріг і соціально-вікові кризи.

Кеті весь час палить, через слово закидає словечко-паразит "сечешь?" іноді роблячи зауваження, гідні філософів. Загалом, ні на що грандіозне вона не претендує, просто хоче, щоб Бенні кинув клуб і почав працювати на СТО зі своїм двоюрідним братом. Простушка з середнього Заходу, яка ледь навчилася поводитися з кавоваркою.

Одним словом, навіть якщо вам не близька тема повсякденної рутини і мотивації байкерів, на фільм Джеффа Ніколаса можна сходити тільки заради акторського каста: не часто зустрінеш таке сузір'я в одній екранній історії.

А ще сценарій фільму відкриває завісу таємниці одноосібників, які надають перевагу собі, байку та особистому простору над громадянськими нормами, сім'єю та соціальними очікуваннями. "Ти маєш успадковувати "Вандалів", тому що всі хлопці хочуть бути схожими на тебе. Ти нікому не належиш і завжди сам по собі", — каже Джонні, умовляючи Бенні зайняти його місце в управлінні клубом.

Якщо коротко, фільм про хлопців, на яких хочуть бути схожими всі інші хлопці, і про те, що свобода від системи — часто просто ілюзія, що створює альтернативну систему з не менш жорсткими правилами виживання, а деталі ви побачите самі.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Гамбіт королеви".