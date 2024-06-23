Стиль жизни
Убывающая Луна с 23 июня 2024: что можно и нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня, 23 июня, началась стадия убывающей Луны, которая продлится до 5 июля. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.
Период убывающей Луны (время от полнолуния до новолуния) еще называют фазой пассивного действия. В этом месяце он начнется с 23 июня, а продлится до 5 июля. Астролог Анжела Перл рассказала, какие занятия являются благоприятными в период убывающей Луны, а что лучше не делать.
Убывающая Луна: что можно делать
- убирать в доме, перебрать вещи в шкафу;
- гасить долги и кредиты;
- работать с психологом, заниматься своим ментальным здоровьем;
- отказаться от вредной пищи;
- ухаживать за телом;
- пройти медицинское обследование;
- завести новое растение.
Убывающая Луна: что нельзя делать
- действовать резко и необдуманно;
- браться за важные дела;
- оформлять кредит или одалживать деньги;
- заключать важные сделки;
- заводить домашних любимцев;
- начинать ремонт;
- совершать крупные покупки.
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