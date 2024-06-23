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Стиль життя

Спадний Місяць з 23 червня 2024: що можна і не можна робити

Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 червня, почалася стадія спадного Місяця, яка триватиме до 5 липня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Період Спадного Місяця (час від Повного місяця до Молодика) ще називають фазою пасивної дії. Цього місяця він почнеться з 23 червня, а триватиме до 5 липня. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період Спададного Місяця, а чого краще не робити.

Спадний Місяць: що можна робити

  • прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;
  • гасити борги і кредити;
  • працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;
  • відмовитися від шкідливої їжі;
  • доглядати за тілом;
  • пройти медичне обстеження;
  • завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити

  • діяти різко й необдумано;
  • братися за важливі справи;
  • оформляти кредит або позичати гроші;
  • укладати важливі угоди;
  • заводити домашніх улюбленців;
  • починати ремонт;
  • здійснювати великі покупки.

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