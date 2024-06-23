- 5000 кандидатов: блогер придумала 15 вопросов, чтобы найти идеального мужчину

После тщательного отбора Вера решила встретиться с тремя мужчинами, однако пока что потерпела неудачу. Несмотря на это, она не планирует останавливаться.

Вера Дейкманс, модель и блогер из Нидердандов, у которой в Instagram 5,5 млн подписчиков, решила найти мужчину своей мечты и подошла к этому вопросу очень практично. Она придумала 15 вопросов, ответы на которые позволили ей отфильтровать неподходящих кандидатов, а их количество перевалило за 5000. О своем опыте девушка рассказала ресурсу Ladbible.

Каждый из 15 вопросов анкеты был разработан, чтобы выявить образ жизни, ценности и моральный уровень кандидатов. Вера интересовалась знаком Зодиака, количеством бывших девушек, семейным положением, наличием детей и отношением к ним. Среди других интересных вопросов были такие: "У тебя есть работа на полный рабочий день?", "Если бы ты выбрал три прилагательных, чтобы описать себя, одно из них было бы придурком?", "Ты живешь с родителями?", "У тебя есть рабочий автомобиль?" "Если бы мы жили вместе, досталась бы мне гардеробная?", "Допустимо ли приставать к друзьям?", "Тебе нравится смотреть "Аватар" (ATLA)?", "Кто лучший артист: The Weeknd, Future, Дрейк или Трэвис Скотт?".

Также Вера спрашивала о наличии аккаунта в Twitter и о том, живет ли мужчина до сих пор с родителями.

Как уже говорилось выше, на вопросы ответили тысячи мужчин. В тех, кто откликнулся, Дейкманс даже нашла определенные закономерности. В частности большой процент претендентов были родом из Техаса и имели знак зодиака Водолей.

Ей пришлось перечитать массу сообщений, в том числе и необычных. Например, один кандидат предложил прислать образец своей крови и попросил взамен кровь девушки, что, конечно же, было проигнорировано. Другой признался, что жил с родителями и не имел машины, но хвастался, что у него есть две лодки. Третий заверил, что никогда не будет приставать к ее друзьям (это базовое ожидание), а третий упомянул, что будет работать полный рабочий день, но не даст ей гардероб побольше.

В итоге она выбрала трех претендентов, с которыми сходила на свидания. В результате ни один из них ей так и не приглянулся.

"Я ходила с ними на свидание, но в настоящее время я все еще одинока. Несмотря на этот разочаровывающий результат, я по-прежнему считаю свой эксперимент успешным, поскольку мне удалось открыто сказать, чего я хочу, и увидеть, какие мужчины соответствуют этим критериям. На данный момент я отложила поиск парня, но оставляю варианты открытыми", — сказала она, добавив, что не будет повторять викторину в социальных сетях.

Модель подчеркнула, что не собирается снижать планку:

"Я просто очень разборчива и мне нужен парень, который будет почти идеальным. Я не думаю, что мне следует идти на компромисс в своих потребностях — я предпочитаю быть одинокой, пока не найду мужчину, с которым мне предназначено быть".

Ранее Фокус писал, что мужчина из Индии отправился на свидание с замужней женщиной, но был связан и избит родными своей возлюбленной.