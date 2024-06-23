- 5000 кандидатів: блогерка вигадала 15 запитань, щоб знайти ідеального чоловіка

Після ретельного відбору Віра вирішила зустрітися з трьома чоловіками, однак поки що зазнала невдачі. Незважаючи на це, вона не планує зупинятися.

Віра Дейкманс, модель і блогерка з Нідердандів, у якої в Instagram 5,5 млн підписників, вирішила знайти чоловіка своєї мрії і підійшла до цього питання дуже практично. Вона придумала 15 запитань, відповіді на які дали їй змогу відфільтрувати невідповідних кандидатів, а їхня кількість перевалила за 5000. Про свій досвід дівчина розповіла ресурсу Ladbible.

Кожне з 15 запитань анкети було розроблено, щоб виявити спосіб життя, цінності та моральний рівень кандидатів. Віра цікавилася знаком Зодіаку, кількістю колишніх дівчат, сімейним станом, наявністю дітей і ставленням до них. Серед інших цікавих запитань були такі: "У тебе є робота на повний робочий день?", "Якби ти вибрав три прикметники, щоб описати себе, один із них був би придурком?", "Ти живеш із батьками?", "У тебе є робочий автомобіль?" "Якби ми жили разом, чи дісталася б мені гардеробна?", "Чи припустимо чіплятися до друзів?", "Тобі подобається дивитися "Аватар" (ATLA)?", "Хто найкращий артист: The Weeknd, Future, Дрейк чи Тревіс Скотт?".

Також Віра запитувала про наявність акаунта у Twitter і про те, чи живе чоловік досі з батьками.

Як уже говорилося вище, на запитання відповіли тисячі чоловіків. У тих, хто відгукнувся, Дейкманс навіть знайшла певні закономірності. Зокрема великий відсоток претендентів були родом із Техасу та мали знак зодіаку Водолій.

Їй довелося перечитати масу повідомлень, зокрема й незвичайних. Наприклад, один кандидат запропонував надіслати зразок своєї крові і попросив натомість кров дівчини, що, звісно ж, було проігноровано. Інший зізнався, що жив із батьками і не мав машини, але хвалився, що має два човни. Третій запевнив, що ніколи не чіплятиметься до її друзів (це базове очікування), а третій згадав, що працюватиме повний робочий день, але не дасть їй більший гардероб.

У підсумку вона вибрала трьох претендентів, з якими сходила на побачення. У результаті жоден із них їй так і не сподобався.

"Я ходила з ними на побачення, але наразі я все ще самотня. Незважаючи на цей розчаровуючий результат, я, як і раніше, вважаю свій експеримент успішним, оскільки мені вдалося відкрито сказати, чого я хочу, і побачити, які чоловіки відповідають цим критеріям. Наразі я відклала пошук хлопця, але залишаю варіанти відкритими", — сказала вона, додавши, що не повторюватиме вікторину в соціальних мережах.

Модель підкреслила, що не збирається знижувати планку:

"Я просто дуже розбірлива і мені потрібен хлопець, який буде майже ідеальним. Я не думаю, що мені слід йти на компроміс у своїх потребах — я вважаю за краще бути самотньою, поки не знайду чоловіка, з яким мені судилося бути".

Раніше Фокус писав, що чоловік з Індії вирушив на побачення із заміжньою жінкою, але був зв'язаний і побитий рідними своєї коханої.