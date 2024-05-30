Чоловік вирушив на побачення, але був зв'язаний і побитий рідними своєї коханої

Жінка намагалася захистити коханця, але теж постраждала.

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Чоловік з Індії вирушив на побачення із заміжньою жінкою і опинився в непростій ситуації. Про це пише Times Now News.

Інцидент стався в штаті Мадхья-Прадеш. Заміжня жінка запросила чоловіка на побачення до себе додому, оскільки її рідні того дня виїхали з міста. Однак один з її родичів дізнався про побачення і повернувся.

Коханця зв'язали та побили. Жінка теж постраждала, коли намагалася його захистити. На місце події прибула поліція і всіх учасників бійки доправили до відділку. Однак постраждалі відмовилися подавати заяву на нападників.

"Заміжня жінка жила зі своїми батьками протягом останніх двох місяців. Вона зателефонувала і покликала чоловіка, коли члени її сім'ї були у від'їзді", — розповіла Джітендра Нагаїч, офіцер поліції.

Вона додала, що правоохоронні органи продовжують розслідування.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закохався в тещу і одружився з нею. Після смерті дружини Сікандар Ядав переїхав до її родичів і закохався в її матір на ім'я Гіта. Жінка відповіла йому взаємністю, але пара не змогла довго тримати свої стосунки в таємниці.

Також стало відомо, що чоловік подарував коханій каблучку для заручин своєї колишньої. Несподіване зізнання чоловіка поранило Бель Блейк. Чоловік не помітив, як розповів своїй коханій, що прикрасу, яка їй так подобається, носила інша дівчина.