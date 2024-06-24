В США выбрали самую уродливую собаку в мире (фото, видео)

Из-за собачьей чумы, которую Вайлд Тханг перенес в 10-недельном возрасте, он вырос без зубов и с мышечным расстройством. Однако это не помешало найти ему любящую семью и с пятого раза победить в конкурсе.

Восьмилетний пекинес по кличке Вайлд Тханг из Кус Бэй, штат Орегон стал победителем конкурса "Самая уродливая собака в мире-2024", который прошел во время ярмарки Сонома-Марин в Петалуме, штат Калифорния, пишет ВВС.

По информации журналистов, пес пять раз участвовал в конкурсе, но удача улыбнулась ему только сейчас. Он обошел семерых соперников, большинство из которых были взяты их хозяевами из приютов. Что касается пород, то это были чихуахуа, помеси китайской хохлатой и помеси мопсов.

У победителя есть своя страница в соцсети

У необыкновенно милого победителя – седая макушка с длинной шерстью и высунутый изо рта язык. Уникальный внешний вид пса обусловлен тем, что он перенес собачью чуму, когда он был 10-недельным щенком. Болезнь препятствовала росту его зубов, отсюда и свисающий язык, и мышечное расстройство на одной из ног.

Владелица собаки Энн Льюис получит $5000 на шоу The Today Show на канале NBC.

Конкурс "Самая уродливая собака проходит уже 50 лет

Второе место занял 14-летний мопс в инвалидной коляске по кличке Рим, участвовавший в конкурсе впервые. Его приз составил $3000. Он же получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования.

"Мне нравится, что на конкурсе представлены собаки, которые несовершенны — несовершенно идеальны", — сказала владелица серебряного призера Мишель Грейди.

Еще один участник, впервые участвовавший, 14-летняя белошерстная собака-спасатель смешанной породы по кличке Дейзи Мэй, заняла третье место и получит 2000 долларов. Ее забрали с улицы, когда ей было два года. Животное потеряло шерсть, зубы и зрение.

Владелица Дейзи Мэй, Элизабет Уайтхаус, сказала, что для нее было сюрпризом покорить подиум.

"Я думала, что она будет самой красивой уродливой собакой, но, как оказалось, другие люди не видят в ней той красоты, которую вижу я", – отметила она.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" проводится уже почти 50 лет и "отмечает недостатки, которые делают всех собак особенными и уникальными", говорится на его веб-сайте. Соревнование создано для того, чтобы "развлечься с замечательными персонажами и показать миру, что эти собаки действительно красивы", а также подчеркнуть, насколько важно брать беспризорных животных в семьи.

В состав судей в этом году входили корреспондент NBC News Гади Шварц, правозащитница Линда Витонг Абрам и 34-й казначей Калифорнии Фиона Ма.

Ранее Фокус писал, что "самая уродливая в мире собака" в руках новой хозяйки изменилась до неузнаваемости.