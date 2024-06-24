У США обрали найпотворнішого собаку у світі (фото, відео)

Через собачу чуму, яку Вайлд Тханг переніс у 10-тижневому віці, він виріс без зубів і з м'язовим розладом. Однак це не завадило знайти йому люблячу сім'ю і з п'ятого разу перемогти в конкурсі.

Восьмирічний пекінес на прізвисько Вайлд Тханг із міста Кус Бей, штат Орегон, став переможцем конкурсу "Найпотворніший собака у світі-2024", що відбувся під час ярмарку Сонома-Марін у Петалумі, штат Каліфорнія, пише ВВС.

За інформацією журналістів, пес п'ять разів брав участь у конкурсі, але удача посміхнулася йому тільки зараз. Він обійшов сімох суперників, більшість з яких були взяті їхніми господарями з притулків. Що стосується порід, то це були чихуахуа, помісі китайської чубатої та помісі мопсів.

У переможця є своя сторінка в соцмережі

У надзвичайно милого переможця — сива маківка з довгою шерстю і висунутий з рота язик. Унікальний зовнішній вигляд пса обумовлений тим, що він переніс собачу чуму, коли був 10-тижневим цуценям. Хвороба перешкоджала зростанню його зубів, звідси і звисаючий язик, і м'язовий розлад на одній з ніг.

Власниця собаки Енн Льюїс отримає $5000 на шоу The Today Show на каналі NBC.

Конкурс "Найпотворніший собака проходить уже 50 років

Друге місце посів 14-річний мопс в інвалідному візку на прізвисько Рим, який брав участь у конкурсі вперше. Його приз склав $3000. Він же отримав приз глядацьких симпатій за підсумками онлайн-голосування.

"Мені подобається, що на конкурсі представлені собаки, які недосконалі — недосконало ідеальні", — сказала власниця срібного призера Мішель Грейді.

Ще один учасник, який уперше брав участь, 14-річний білошерстий собака-рятувальник змішаної породи на прізвисько Дейзі Мей, посів третє місце і отримає 2000 доларів. Її забрали з вулиці, коли їй було два роки. Тварина втратила шерсть, зуби та зір.

Власниця Дейзі Мей, Елізабет Вайтхаус, сказала, що для неї було сюрпризом підкорити подіум.

"Я думала, що вона буде найкрасивішою потворною собакою, але, як виявилося, інші люди не бачать у ній тієї краси, яку бачу я", — зазначила вона.

Конкурс "Найпотворніший собака у світі" проводиться вже майже 50 років і "відзначає недоліки, що роблять усіх собак особливими та унікальними", йдеться на його веб-сайті. Змагання створено для того, щоб "розважитися з чудовими персонажами та показати світу, що ці собаки справді гарні", а також підкреслити, наскільки важливо брати безпритульних тварин у сім'ї.

До складу суддів цього року входили кореспондент NBC News Гаді Шварц, правозахисниця Лінда Вітонг Абрам і 34-й скарбник Каліфорнії Фіона Ма.

Раніше Фокус писав, що "найпотворніший у світі собака" в руках нової господині змінився до невпізнання.