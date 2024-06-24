Принц Уильям получил оригинальное поздравление от Вестминстерского аббатства (видео)
Вестминстерское аббатство — традиционное место проведения церемонии коронации британских монархов. Здесь существует своя традиция праздновать дни рождения некоторых членов королевской семьи.
Принц Уильям получил множество поздравлений с днем рождения, в том числе поздравления в социальных сетях от многих благотворительных организаций, с которыми он работает. Вестминстерское аббатство отметило 42-й день рождения старшего сына короля Чарльза ІІІ по-особому, сообщает Рeople.
Звон колоколов готической церкови в Вестминстере, где будущий монарх женился на Кейт Миддлтон в 2011 году, были слышны во многих районах Лондона.
"Желаем сегодня принцу Уэльскому счастливого дня рождения! Мы будем звонить в колокола аббатства в 13:00, чтобы отпраздновать это событие", — написала в социальной сети Х пресс-служба собора.
Вестминстерское аббатство было известно тем, что звонило в колокола, чтобы отпраздновать дни рождения многочисленных членов королевской семьи. Однако традиция изменилась из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19, что значительно сократило количество членов королевской семьи, удостоенных этой чести.
До 2020 года колокола отмечали 12 дней рождений королевских особ. Королева Елизавета ІІ, принц Филипп и их четверо детей, нынешние король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард — удостоились этой чести, как и жена Чарльза Камилла. Принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи завершили список.
Когда Вестминстерское аббатство объявило график звонков на 2022 год, выяснилось, что звоном колоколов будут отмечать только дни рождения королевы Елизаветы и Чарльза. После смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года Вестминстерское аббатство снова изменило расписание и теперь в список входят только король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кейт. Лондонская церковь также звонили в колокола по другим королевским событиям, включая годовщину смерти королевы Елизаветы и воцарение короля Чарльза в сентябре.
Чем знаменито Вестминстерское аббатство
Вестминстерское аббатство — Коллегиальная церковь Святого Петра строилась с перерывами с 1245 по 1745 год, хотя первые упоминания о церкви на этом месте относятся к VII—X векам. Вместе с расположенными рядом Вестминстерским дворцом и церковью Святой Маргариты аббатство в 1987 году было причислено ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Известно, что в Вестминстерском аббатстве 38 раз проходила церемония коронации британских монархов. Со времен коронации Эдуарда в 973 году основные детали службы остаются неизменными.
Аббатство не финансируется ни королевской семьей, ни государством, ни англиканской церковью. Средства на эксплуатацию этого исторического здания аббатство получает главным образом из нерегулярных грантов и платы за вход посетителей и туристов.
Это — традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании. Здесь находятся гробницы Эдуарда I, Генриха III, королевы Элеоноры, Генриха V, королевы Филиппы, Эдуарда III и Ричарда II. На территории аббатства также похоронены самые выдающиеся деятели Великобритании: Чарльз Дарвин, Исаак Ньютон, Джон Гершель и другие.
Напомним, 20 июня принц Уильям и король Дании Фредерик были замечены на трибунах футбольных болельщиков.