Принц Уильям получил оригинальное поздравление от Вестминстерского аббатства (видео)

Вестминстерское аббатство — традиционное место проведения церемонии коронации британских монархов. Здесь существует своя традиция праздновать дни рождения некоторых членов королевской семьи.

Принц Уильям получил множество поздравлений с днем ​​рождения, в том числе поздравления в социальных сетях от многих благотворительных организаций, с которыми он работает. Вестминстерское аббатство отметило 42-й день рождения старшего сына короля Чарльза ІІІ по-особому, сообщает Рeople.

Звон колоколов готической церкови в Вестминстере, где будущий монарх женился на Кейт Миддлтон в 2011 году, были слышны во многих районах Лондона.

"Желаем сегодня принцу Уэльскому счастливого дня рождения! Мы будем звонить в колокола аббатства в 13:00, чтобы отпраздновать это событие", — написала в социальной сети Х пресс-служба собора.

Вестминстерское аббатство было известно тем, что звонило в колокола, чтобы отпраздновать дни рождения многочисленных членов королевской семьи. Однако традиция изменилась из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19, что значительно сократило количество членов королевской семьи, удостоенных этой чести.

До 2020 года колокола отмечали 12 дней рождений королевских особ. Королева Елизавета ІІ, принц Филипп и их четверо детей, нынешние король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард — удостоились этой чести, как и жена Чарльза Камилла. Принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи завершили список.

Когда Вестминстерское аббатство объявило график звонков на 2022 год, выяснилось, что звоном колоколов будут отмечать только дни рождения королевы Елизаветы и Чарльза. После смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года Вестминстерское аббатство снова изменило расписание и теперь в список входят только король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кейт. Лондонская церковь также звонили в колокола по другим королевским событиям, включая годовщину смерти королевы Елизаветы и воцарение короля Чарльза в сентябре.

Чем знаменито Вестминстерское аббатство

Вестминстерское аббатство — Коллегиальная церковь Святого Петра строилась с перерывами с 1245 по 1745 год, хотя первые упоминания о церкви на этом месте относятся к VII—X векам. Вместе с расположенными рядом Вестминстерским дворцом и церковью Святой Маргариты аббатство в 1987 году было причислено ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Известно, что в Вестминстерском аббатстве 38 раз проходила церемония коронации британских монархов. Со времен коронации Эдуарда в 973 году основные детали службы остаются неизменными.

Вестминстерское аббатство, западный фасад Фото: Википедия

Аббатство не финансируется ни королевской семьей, ни государством, ни англиканской церковью. Средства на эксплуатацию этого исторического здания аббатство получает главным образом из нерегулярных грантов и платы за вход посетителей и туристов.

Это — традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании. Здесь находятся гробницы Эдуарда I, Генриха III, королевы Элеоноры, Генриха V, королевы Филиппы, Эдуарда III и Ричарда II. На территории аббатства также похоронены самые выдающиеся деятели Великобритании: Чарльз Дарвин, Исаак Ньютон, Джон Гершель и другие.

Напомним, 20 июня принц Уильям и король Дании Фредерик были замечены на трибунах футбольных болельщиков.