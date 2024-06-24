Принц Вільям отримав оригінальне привітання від Вестмінстерського абатства (відео)

Вестмінстерське абатство — традиційне місце проведення церемонії коронації британських монархів. Тут існує своя традиція святкувати дні народження деяких членів королівської родини.

Принц Вільям отримав безліч привітань із днем народження, зокрема привітання в соціальних мережах від багатьох благодійних організацій, з якими він працює. Вестмінстерське абатство відзначило 42-й день народження старшого сина короля Чарльза ІІІ по-особливому, повідомляє Рeople.

Дзвін дзвонів готичної церкви у Вестмінстері, де майбутній монарх одружився з Кейт Міддлтон 2011 року, було чути в багатьох районах Лондона.

"Бажаємо сьогодні принцу Уельському щасливого дня народження! Ми дзвонитимемо в дзвони абатства о 13:00, щоб відсвяткувати цю подію", — написала в соціальній мережі Х пресслужба собору.

Вестмінстерське абатство було відоме тим, що дзвонило в дзвони, щоб відсвяткувати дні народження численних членів королівської родини. Однак традиція змінилася через фінансові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, що значно скоротило кількість членів королівської сім'ї, удостоєних цієї честі.

До 2020 року дзвони відзначали 12 днів народжень королівських осіб. Королева Єлизавета ІІ, принц Філіп та їхні четверо дітей, нинішні король Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард — удостоїлися цієї честі, як і дружина Чарльза Камілла. Принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї завершили список.

Коли Вестмінстерське абатство оголосило графік дзвінків на 2022 рік, з'ясувалося, що дзвоном дзвонів відзначатимуть тільки дні народження королеви Єлизавети і Чарльза. Після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року Вестмінстерське абатство знову змінило розклад, і тепер до списку входять тільки король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям і принцеса Кейт. Лондонська церква також дзвонила в дзвони за іншими королівськими подіями, включно з річницею смерті королеви Єлизавети і воцарінням короля Чарльза у вересні.

Чим знамените Вестмінстерське абатство

Вестмінстерське абатство — Колегіальна церква Святого Петра будувалася з перервами з 1245 до 1745 року, хоча перші згадки про церкву на цьому місці відносяться до VII-X століть. Разом із розташованими поруч Вестмінстерським палацом і церквою Святої Маргарити абатство 1987 року було зараховано до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відомо, що у Вестмінстерському абатстві 38 разів відбувалася церемонія коронації британських монархів. З часів коронації Едуарда 973 року основні деталі служби залишаються незмінними.

Вестмінстерське абатство, західний фасад Фото: Вiкiпедiя

Абатство не фінансується ні королівською родиною, ні державою, ні англіканською церквою. Кошти на експлуатацію цієї історичної будівлі абатство отримує головним чином з нерегулярних грантів і плати за вхід відвідувачів і туристів.

Це — традиційне місце коронації та поховання монархів Великої Британії. Тут знаходяться гробниці Едуарда I, Генріха III, королеви Елеонори, Генріха V, королеви Філіпи, Едуарда III і Річарда II. На території абатства також поховані найвидатніші діячі Великої Британії: Чарльз Дарвін, Ісаак Ньютон, Джон Гершель та інші.

Нагадаємо, 20 червня принц Вільям і король Данії Фредерік були помічені на трибунах футбольних уболівальників.