Тину Кароль обвинили в "показухе" из-за прохождения курса военной подготовки: она ответила

Тина Кароль отреагировала на обвинения, что ей "проплатили" за прохождение подготовки по военной подготовке. Певица объяснила свою позицию.

39-летняя певица Тина Кароль, которая на прошлой неделе поделилась с подписчиками новостью, что она прошла курсы с военной подготовкой, ответила на критику в свою сторону, что это "показуха". Свой ответ на хейт певица оставила на странице в сети Х.

В частности, после того, как в сети начала распространяться новость о прохождении певицей военной подготовки, под сообщением, где Кароль видно на фото подписчики начали публиковать негативные комментарии вроде того, что певице заплатили за то, что она пофотографировалась для того, чтобы привлечь внимание: "Это для того, чтобы протянутую повестку для женщин?", "А чего она в военной форме?", "Господи, какой цирк".

Тина Кароль не стала молчать и ответила на обвинения в свою сторону. В частности, певица отметила, что курс военной подготовки Резервист с ветеранами Азова по направлению тактическая медицина по протоколу ASM MARCH она прошла не для "показухи", а сделала это сознательно, ведь в стране, где она живет идет война.

Ответ Тины Кароль Фото: x.com/tina_karol

Кароль отметила, что не знать тактической медицины в тот момент, когда каждый день Украину обстреливают вражеские ракеты — это нонсенс. Певица объяснила, что самостоятельно приняла решение получить такое образование, ведь однажды во время очередной тревоги, она осознала, что абсолютно беспомощна. После этого она приняла решение получить знания, которыми до этого не владела, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям, или себе.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Лиги смеха" рассказал о самочувствии комика Вити Розового, который получил серьезное ранение в голову.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущий Григорий Герман признался, имеет ли бронь от службы в армии.