Тіну Кароль звинуватили у "показусі" через проходження курсу військової підготовки: вона відповіла

Тіна Кароль відреагувала на звинувачення, що їй "проплатили" за проходження вишколу з військової підготовки. Співачка пояснила свою позицію.

39-річна співачка Тіна Кароль, яка минулого тижня поділилася з підписниками новиною, що вона пройшла курси з військовою підготовкою, відповіла на критику у свій бік, що це "показуха". Свою відповідь на хейт співачка залишила на сторінці в мережі Х.

Зокрема, після того, як в мережі почала ширитися новина про проходження співачкою військового вишколу, під дописом, де видно Кароль на фото підписники почали публікувати негативні коментарі на кшталт того, що співачці заплатили за те, що вона пофотографувалася для того, аби привернути увагу: "Це для того, щоб протягнуту повістку для жінок?", "А чого вона в військовій формі?", "Господи, який цирк".

Тіна Кароль не стала мовчати і відповіла на звинувачення у свій бік. Зокрема, співачка наголосила, що курс військової підготовки Резервіст із ветеранами Азова за напрямом тактична медицина за протоколом ASM MARCH вона пройшла не для "показухи", а зробила це свідомо, адже в країні, де вона живе йде війна.

Відповідь Тіни Кароль Фото: x.com/tina_karol

Кароль наголосила, що не знати тактичної медицини у той момент, коли кожного дня Україну обстрілюють ворожі ракети — це нонсенс. Співачка пояснила, що самотужки прийняла рішення здобути таку освіту, адже одного дня під час чергової тривоги, вона усвідомила, що абсолютно безпорадна. Після цього вона прийняла рішення отримати знання, якими до цього не володіла, щоб у разі небезпеки свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям, чи собі.

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