Телеведучий Григорій Герман зізнався, чи має бронь від служби в армії (відео)

Григорій Герман не приховує, що завдяки своїй професії отримав відстрочку від армії. Однак, телеведучий пояснив, якщо держава прийме рішення відправити його на фронт, то він готовий це зробити.

Телеведучий шоу "Ранок з Україною" на ICTV2 Григорій Герман зізнався, що мав бронювання від служби в армії. Про це він розповів в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, телеведучий зізнався, що мав бронювання до того часу, поки в дію не вступив новий закон про мобілізацію, яка ситуація зараз з бронюванням, він не знає. Григорій Герман наголосив, що він офіційно працевлаштований на каналі ICTV2, тому як працівник комунікацій і отримав бронювання від мобілізації.

"Я працівник телеканалу ICTV2, я працюю і мої програми виходять на ютуб-каналі ICTV2, я працюю з телеканалом ICTV2 на канал ICTV2. Каналу FREEDOM ми віддаємо продукт. У мене була бронь, що зараз, я чесно кажучи не знаю, мої документи лежать на каналі, там юристи, як я розумію зараз відбувається процес перебронювання. Я на цей момент, я не знаю що", — пояснив телеведучий.

Попри те, що, ймовірніше всього, бронювання телеведучому продовжили, він пояснив, що все ж планує оновити свої дані в ТЦК. Також Григорій Герман розповів, що при необхідності пройде ВЛК.

Ведучий зізнався, якщо отримає повістку, то звісно він виконає свій обов’язок, як того вимагає законодавство.

"Треба буде пройти ВЛК, пройду ВЛК. А далі, якщо треба буде. Якщо країна зрозуміє, що я потрібен їй, як людина, яка може робити пропагандистський продукт і працювати і на ту аудиторію, то буду працювати далі. Якщо країна зрозуміє, що я їй потрібен у іншому стані, окей значить буде інший стан", — пояснив Григорій Герман.

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