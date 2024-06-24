Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы

Тамайо Перри с 10 лет занимался серфингом и в день гибели как раз покорял очередную волну. Тело актера без руки и ноги вынесло на один из пляжей на Гавайях.

49-летний актер и серфингист Тамайо Перри найден мертвым после нападения акулы во время серфинга на Гавайях, сообщает BBC. На момент трагедии мужчина занимался серфингом у острова Козий, также известного как Мокуауйя, недалеко от Лайе, Гавайи.

Службы экстренной помощи были вызваны на пляж Малаэкахана острова Оаху около 13:00 по местному времени, куда вынесло тело без руки и ноги. Местные серферы пытались откачать Тамайо, но он потерял слишком много крови. Врачам осталось только констатировать, что Перри, который также работал спасателем, умер.

"Тамайо Перри был всеми любимым спасателем, хорошо известным на Северном берегу, профессиональным серфером, известным во всем мире. Личность Тамайо была заразительной, и хотя люди любили его, он любил всех остальных больше. Мы выражаем соболезнования семье Тамайо и всей спасательной охране. В настоящее время мы просим обеспечить некоторую конфиденциальность для его семьи", – заявил после смерти актера исполняющий обязанности начальника службы безопасности океана на Гавайях Курт Лагер.

Мэр Рик Бланджиарди поддержал мнение Лагера, назвав смерть Перри "трагической утратой".

"Тамайо был легендарным водником и пользовался большим уважением, он вырос прямо здесь, и просто замечательный член нашей команды по безопасности океана", – отметил он и призвал дать семье погибшего для скорби.

Тамайо Перри был опытным серфингистом и работал в службе спасения, попутно снимаясь в кино Фото: Getty

Тамайо Перри родился на восточной стороне острова Оаху и профессионально занимался серфингом более десяти лет.

В рекламном ролике об опыте серфинга на острове Оаху, где работал инструктором, он описал свой опыт серфинга на "самой смертоносной волне в мире".

"Этот маленький мальчик с острова времени может поспорить с лучшими в мире", – заявлял он.

Перри также сказал, что несколько лет назад попал в "ужасную аварию, которая обернулась почти смертельным исходом". Мужчина не уточнил, с чем связан этот инцидент, но сказал, что это произошло из-за чьей-то "неосведомленности".

Перри снялся в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах", четвертом фильме франшизы. В фильме 2011 года, в котором Джонни Депп играет эксцентричного пиратского капитана Джека Воробья, также снимались Пенелопа Крус и Джеффри Раш.

Актер также играл в фильмах "Остаться в живых", "Гавайи 5-0", "Blue Crush" и "Ангелы Чарли 2", появлялся в рекламе Coca-Cola.

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