25 июня 2024 года: преподобномученицы Февронии — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в лес и купаться в водоемах. Сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней.
Что случилось 25 июня?
Сегодня православная церковь почитает память преподобномученицы Февронии. Она жила во времена, когда императором был Диоклетиан и пострадала за веру в Бога. Когда-то правитель решил уничтожить всех христиан в городе, направил свое войско к монастырю, а все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Их взяли в плен. Февронии предлагали отречься от веры, но она отказалась, за что ее казнили.
Также 25 июня — День таможенника в Украине.
Что нельзя делать 25 июня:
- ходить в лес;
- купаться в водоемах;
- печь что-то из теста.
Народные приметы и поверья:
- сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней;
- сено едят мыши – будет неудачный сенокос;
- рассада не впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.
День ангела празднуют:
Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.
Родились 25 июня:
1903 год — Джордж Оруэлл, английский писатель, автор романов "1984" и "Скотный двор", известных своей социально-политической сатирой.
Также в этот день:
1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;
1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";
1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".
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