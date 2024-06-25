Письма и платья принцессы Дианы продадут на крупнейшем за 27 лет аукционе (фото, видео)

На аукционе будут представлены самые культовые наряды принцессы Уэльской, а также ее аксессуары и многое другое. Торги состоятся уже 27 июня.

Крупнейший за 27 лет аукцион по продаже вещей покойной принцессы Дианы пройдет в Лос-Анджелесе 27 июня. Аукционный дом Julien's Auctions, который ранее продавал памятные вещи Хью Хефнера и Мэрилин Монро, выставит коллекцию платьев, туфель, клатчей и рукописных писем принцессы Уэльской на живых торгах, сообщает MSN. Мероприятие называется "Элегантность и королевская коллекция принцессы Дианы".

"Выбор одежды принцессы Дианы выходил за рамки простых модных заявлений. Они были преднамеренным выражением ее личности, каждый ансамбль тщательно создавался, чтобы вызвать отклик, спровоцировать размышления… полностью осознавая силу, которой обладает ее стиль. Однако чего она, возможно, не предвидела, так это того непреходящего наследия, которое будет звучать все сильнее на протяжении десятилетий после ее безвременной кончины. От очаровательного свадебного платья, покорившего сердце всего мира в 1981 году, до строгих, сшитых на заказ костюмов, которые определили ее последние годы, гардероб принцессы Уэльской отражал ее рост как женщины и мировой иконы", – говорится на сайте Julien's Auction.

Среди самых ценных вневременных вещей Дианы, выставленных на продажу, — темно-синее тюлевое платье от Мюррея Арбейда, украшенное мерцающими бриллиантовыми звездами. Предполагается, что оно будет стоить от $200 тысяч до $400 тысяч. В период с 1986 по 1987 год она надевала это платье трижды.

Еще одно вечернее платье из шелка и кружева, созданное дизайнером Виктором Эдельштейном, предполагается продать за сумму от $200 тысяч до $400 тысяч.

Диана впервые встретила Эдельштейна, когда была беременна Уильямом, и пара тесно сотрудничала, поскольку принцесса адаптировала его дизайн по своему вкусу.

Виктор создал культовое чернильно-синее бархатное платье принцессы с юбкой "хвоста русалки", которое она носила, когда танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме.

Один из любимых дизайнеров принцессы, Кэтрин Уокер, создала ее желто-темно-синий костюм с юбкой-двойкой, который Диана надевала несколько раз во время визита в Гонконг в 1989 году на открытие Красного Креста и в 1991 году в Букингемский дворец на церемонию "Trooping the Color". Ориентировочная стоимость комплекта – $10 тысяч.

Принцесса вошла в историю, когда ее сфотографировали в розовом платье с цветочным принтом от Кэтрин Уокер 1988 года во время школьного спортивного праздника принца Уильяма. Вопреки желанию короны, Диана участвовала в забеге босиком вместе с другими матерями и в конечном итоге заняла первое место 21 июня того же года.

Ее также сфотографировали в розовом платье с цветочным принтом 22 августа 1991 года, когда она выходила из больницы Святой Марии в Лондоне после того, как посидела с больными СПИДом, а в 1992 году покидала школу принца Гарри в Ноттинг-Хилле.

Помимо платьев и костюмов, на аукционе также будут представлены многие любимые аксессуары Дианы, такие как туфли, сумки и шляпки.

Поклонники принцессы смогут купить пару изумрудно-зеленых атласных вечерних туфель от Курта Гейгера с украшенными драгоценными камнями союзками, которые, по оценкам, будут стоить от $2000 до $4000, а также желто-черный валяный шерстяной тюрбан, созданный королевским модистом Филипом Сомервиллем, который планируется продать за $5000. Аукцион не ограничивается кутюрными вещами Дианы. Ее рукописные письма также будут проданы. Все они адресованы исключительно миссис Пендри, бывшей домработнице семьи Спенсеров. Их цена зависит от длины и составляет от $1000 до $3000.

Ранее Фокус писал, что на барахолке в Британии нашли кубок королевской семьи с гравировкой принцессы Дианы.