Листи та сукні принцеси Діани продадуть на найбільшому за 27 років аукціоні (фото, відео)

На аукціоні буде представлено найкультовіше вбрання принцеси Уельської, а також її аксесуари та багато іншого. Торги відбудуться вже 27 червня.

Найбільший за 27 років аукціон з продажу речей покійної принцеси Діани відбудеться в Лос-Анджелесі 27 червня. Аукціонний дім Julien's Auctions, який раніше продавав пам'ятні речі Г'ю Гефнера і Мерилін Монро, виставить колекцію суконь, туфель, клатчів і рукописних листів принцеси Уельської на живих торгах, повідомляє MSN. Захід називається "Елегантність і королівська колекція принцеси Діани".

"Вибір одягу принцеси Діани виходив за межі простих модних заяв. Вони були навмисним вираженням її особистості, кожен ансамбль ретельно створювали, щоб викликати відгук, спровокувати роздуми... повністю усвідомлюючи силу, якою володіє її стиль. Однак чого вона, можливо, не передбачала, то це тієї неминучої спадщини, яка звучатиме дедалі сильніше впродовж десятиліть після її передчасної смерті. Від чарівної весільної сукні, що підкорила серце всього світу 1981 року, до суворих, пошитих на замовлення костюмів, які визначили її останні роки, гардероб принцеси Уельської відображав її ріст як жінки і світової ікони", — йдеться на сайті Julien's Auction.

Серед найцінніших позачасових речей Діани, виставлених на продаж, — темно-синя тюлева сукня від Мюррея Арбейда, прикрашена мерехтливими діамантовими зірками. Передбачається, що вона коштуватиме від $200 тисяч до $400 тисяч. У період з 1986 по 1987 рік вона одягала цю сукню тричі.

Ще одну вечірню сукню з шовку і мережива, створену дизайнером Віктором Едельштейном, планують продати за суму від $200 тисяч до $400 тисяч.

Діана вперше зустріла Едельштейна, коли була вагітна Вільямом, і пара тісно співпрацювала, оскільки принцеса адаптувала його дизайн на свій смак.

Віктор створив культову чорнильно-синю оксамитову сукню принцеси зі спідницею "хвоста русалки", яку вона носила, коли танцювала з Джоном Траволтою в Білому домі.

Одна з улюблених дизайнерів принцеси, Кетрін Вокер, створила її жовто-темно-синій костюм зі спідницею-двійкою, який Діана одягала кілька разів під час візиту в Гонконг 1989 року на відкриття Червоного Хреста і 1991 року в Букінгемський палац на церемонію "Trooping the Color". Орієнтовна вартість комплекту — $10 тисяч.

Принцеса увійшла в історію, коли її сфотографували в рожевій сукні з квітковим принтом від Кетрін Вокер 1988 року під час шкільного спортивного свята принца Вільяма. Всупереч бажанню корони, Діана брала участь у забігу босоніж разом з іншими матерями і зрештою посіла перше місце 21 червня того ж року.

Її також сфотографували в рожевій сукні з квітковим принтом 22 серпня 1991 року, коли вона виходила з лікарні Святої Марії в Лондоні після того, як посиділа з хворими на СНІД, а 1992 року покидала школу принца Гаррі в Ноттінг-Гіллі.

Крім суконь і костюмів, на аукціоні також буде представлено багато улюблених аксесуарів Діани, як-от туфлі, сумки і капелюшки.

Шанувальники принцеси зможуть купити пару смарагдово-зелених атласних вечірніх туфель від Курта Гейгера з прикрашеними дорогоцінним камінням союзками, які, за оцінками, коштуватимуть від $2000 до $4000, а також жовто-чорний валяний вовняний тюрбан, створений королівським модистом Філіпом Сомервіллем, який планують продати за $5000. Аукціон не обмежується кутюрними речами Діани. Її рукописні листи також будуть продані. Всі вони адресовані виключно місіс Пендрі, колишній домробітниці сім'ї Спенсерів. Їхня ціна залежить від довжини і становить від $1000 до $3000.

Раніше Фокус писав, що на барахолці в Британії знайшли кубок королівської сім'ї з гравіюванням принцеси Діани.