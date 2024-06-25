Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару объяснила, почему на свадьбе не было гостей мужа (видео)

Ирина Сопонару призналась, что на свадьбе не было выступлений дорогих звезд, никто не дарил цветы и не было родных со стороны жениха.

Актриса Женского Квартала Ирина Сопонару рассказала, почему на ее свадьбе не было родных жениха и почему гости не дарили ей цветы. Подробностями Сопонару поделилась в интервью Алины Доротюк.

В частности, свадьбу пара отметила в конце мая в кругу родных людей. Сопонару призналась, что на свадьбе было около 70 человек, среди которых известные звезды, преимущественно это юмористы и комики.

Муж актрисы уточнил, что на свадьбу не приехали его родные. Причиной этому стала война в Украине. Именно поэтому сейчас пара планирует впоследствии устроить свадьбу в Британии, где соберутся родные Риса.

"Свадьба была скромная, обычная. Я не могу сказать, что я когда-то в принципе хотела помпезную свадьбу. Я не типичная жительница Западной Украины, потому что да, у нас там три дня обычно гулялась свадьба. У нас была средняя свадьба. Было до 70 человек. Из гостей были мои коллеги, из звезд выступающих не было никого. Разных людей приглашали, все мое окружение, в основном комики", — призналась Сопонару.

По словам актрисы, свадьбу полностью организовывала ее подруга, которая имеет собственное агентство по организации мероприятий. Расходы на свадьбу полностью покрыл муж Ирины Сопонару, британец по имени Рис.

"Честно, не было никакого стресса. Моя подруга занималась организацией. У нее свое агентство. Мы были задействованы только в спокойных частях. Весь организационный головняк он был с нас снят. Все было очень спокойно. Мне бы не хотелось, чтобы моя свадьба ассоциировалась со стрессом. Она у меня одна и я не хочу второй. Хочется, чтобы это были приятные воспоминания. Она так быстро пролетела, что я не успела моргнуть глазом", — пояснила актриса.

Актриса также уточнила, что для церемонии пара выбрала наряды украинских брендов — у Ирины было два платья, одно от Milla Nova, а другое — от Ивана Фролова. Рис также был одет в костюмы от украинских дизайнеров.

Актриса также призналась, что во время свадьбы вместо букетов цветов просила своих гостей донатить на банку, чтобы потом помочь армии.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ирина Сопонару прокомментировала скандал с номером "Квартала 95" в военной форме.