Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару пояснила, чому на весіллі не було гостей чоловіка (відео)

Ірина Сопонару ззіналася, що на весіллі не було виступів дорогих зірок, ніхто не дарував квіти і не було рідних з боку нареченого.

Акторка Жіночого Кварталу Ірина Сопонару розповіла, чому на її весіллі не було рідних нареченого і чому гості не дарували їй квіти. Подробицями Сопонару поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, весілля пара відсвяткувала наприкінці травня у колі найрідніших людей. Сопонару зізналася, що на весіллі було майже 70 осіб, серед яких відомі зірки, здебільшого це гумористи та коміки.

Чоловік акторки уточнив, що на весілля не приїхали його рідні. Причиною цьому стала війна в Україні. Саме тому зараз пара планує згодом влаштувати весілля в Британії, де зберуться рідні Ріса.

"Весілля було скромне, звичайне. Я не можу сказати, що я колись в принципі хотіла помпезне весілля. Я не типова мешканка Західної України, тому що так, у нас там три дні зазвичай гулялося весілля. У нас було середнє весілля. Було до 70 людей. З гостей були мої колеги, із зірок виступаючих не було нікого. Різних людей запрошували, все моє оточення, переважно коміки", — зізналася Сопонару.

За словами акторки, весілля повністю організовувала її подруга, яка має власну агенцію по організації заходів. Витрати на весілля повністю покрив чоловік Ірини Сопонару, британець на ім’я Ріс.

"Чесно, не було ніякого стресу. Моя подруга займалася організацією. У неї своя агенція. Ми були задіяні тільки в спокійних частинах. Весь організаційний головняк він був з нас знятий. Усе було дуже спокійно. Мені б не хотілося, щоб моє весілля асоціювалося зі стресом. Воно в мене одне і я не хочу другого. Хочеться, щоб це були приємні спогади. Воно так швидко промайнуло, що я не встигла моргнути оком", — пояснила акторка.

Акторка також уточнила, що для церемонії пара обрала вбрання українських брендів — у Ірини було дві сукні, одна від Milla Nova, а інша — від Івана Фролова. Ріс також був одягнений у костюми від українських дизайнерів.

Акторка також зізналася, що під час весілля замість букетів квітів просила своїх гостей донатити на банку, щоб потім допомогти армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ірина Сопонару прокоментувала скандал із номером "Кварталу 95" у військовій формі.