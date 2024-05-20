Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж - фото з весілля

Ірина Сопонару ніколи раніше не була заміжня. У свої 37 років — це перший шлюб акторки.

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37-річна українська акторка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Світлинами з весілля акторка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Варто відзначити, що минулого року 16 травня акторка повідомила, що заручилася з британським підприємцем, на ім’я Ріс. Рівно через рік пара офіційно узаконила свої стосунки.

Зокрема, для важливої події Ірина Сопонару обрала білу сукню нижче коліна з рукавами з фатину, а також вишивкою на спідниці. Доповнила все це Ірина білими туфельками. Чоловік акторки для весілля одягнув чорні джинси та білу вишиту сорочку та білі кросівки.

На фото Ірина Сопонару також показала своїх батьків у вишиванці. Вочевидь, пара вирішила відзначити цей день в сімейному колі.

Під весільними фото акторки шанувальники та колеги Ірини активно почали вітати з визначною подією:

"Боже, які прекрасні! Вітаємо, молодята! Бережіть кохання! Обіймаю, Ірусік!", — написала акторка Ольга Сумська.

"Які ви! Вітаю, любі! Обіймаю міцно!", — прокоментувала фото співачка.

"Вітаю, Іруся! Будь щасливою", — написала акторка Олена Світлицька.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олександр "Терен" став новим героєм шоу "Холостяк". Крім цього, Фокус писав, що Олександр "Терен" пояснив, що не так з мобілізацією в Україні.