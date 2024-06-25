Наследник датского престола окончил школу (фото, вдео)

Принц Кристиан учился в гимназии Ордруп два года. В следующем году это заведение закончит его сестра, принцесса Изабелла.

Королева Мэри и король Дании Фредерик посетили гимназию Ордруп в Гентофте, где учился их старший сын, 18-летний принц Кристиан, чтобы поздравить его с получением аттестата, сообщает Sky News.

Наследник датского престола пребывал в хорошем настроении и радовался тому, что вся его семья, включая брата, принца Винсента, и сестер, принцесс Жозефины и Изабеллы, разделила с ним этот момент. Королевская семья позировала фотографам и общалась с местными СМИ.

52-летняя королева выглядела элегантно в белоснежной льняной блузе, которую заправила в яркую кремовую юбку-миди с цветочным узором. Свой образ она дополнила коричневой сумкой из ротанга и туфлями верблюжьего цвета с открытым носком. Из украшений Мэри выбрала золотые браслеты и крупные серьги-кольца.

Поздравить принца Кристиана пришла вся семья Фото: Getty Images

Король выбрал белую рубашку, сапфирово-синий пиджак, коричневые брюки чинос и черные кроссовки.

Пара, состоящая в браке уже 20 лет, выглядела влюбленной, когда они обнимали друг друга, уходя из школы.

Выпускник с удовольствием позировал фотографам в свободной серой рубашке с рисунком, белых брюках и серых кроссовках. На голове у него была фуражка, которую датские выпускники носят в последний день учебы.

Принц Кристиан закончил гимназию Ордруп

Вполне вероятно, что теперь осенью принц поступит в университет и завершит военную подготовку, следуя по стопам своего отца. Так поступила наследница испанского престола, принцесса Леонора, которая после окончания школы начала трехлетнюю интенсивную военную подготовку.

Два года назад принца Кристиана забрали из элитной школы-интерната Херлуфсхольм после того, как в документальном фильме всплыли обвинения в сексуальном и физическом насилии в этом учреждении. Аналогично король и королева поступили с принцессой Изабеллой.

Брата и сестру зачислили в гимназию Ордруп, и в следующем году Изабелла тоже закончит это заведение.

Школа, которую окончил Кристиан, была основана в 1873 году Х.К. Фредериксеном (по прозвищу Фризер), который хотел отойти от традиционных методов обучения своего времени. Заведение, в котором есть несколько клубов, в том числе элитные спортивные клубы, стало первым в Дании, которое ввело совместное обучение, и считается инновационным учреждением.

Осенью принц Кристиан, скорее всего, пойдет учиться в университет Фото: Getty

Основными ценностями гимназии являются поощрение "любознательности" среди учеников, а также "сотрудничество и уважение".

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