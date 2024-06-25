Спадкоємець данського престолу закінчив школу (фото, відео)

Принц Крістіан навчався в гімназії Ордруп два роки. Наступного року цей заклад закінчить його сестра, принцеса Ізабелла.

Королева Мері та король Данії Фредерік відвідали гімназію Ордруп у Гентофті, де навчався їхній старший син, 18-річний принц Крістіан, щоб привітати його з отриманням атестата, повідомляє Sky News.

Спадкоємець датського престолу перебував у доброму гуморі і радів тому, що вся його сім'я, включно з братом, принцом Вінсентом, і сестрами, принцесами Жозефіною та Ізабеллою, розділила з ним цей момент. Королівська сім'я позувала фотографам і спілкувалася з місцевими ЗМІ.

52-річна королева мала елегантний вигляд у білосніжній лляній сорочці, яку заправила в яскраву кремову спідницю-міді з квітковим візерунком. Свій образ вона доповнила коричневою сумкою з ротанга і туфлями верблюжого кольору з відкритим носком. З прикрас Мері вибрала золоті браслети і великі сережки-кільця.

Привітати принца Крістіана прийшла вся родина Фото: Getty Images

Король вибрав білу сорочку, сапфірово-синій піджак, коричневі штани чінос і чорні кросівки.

Пара, яка перебуває у шлюбі вже 20 років, мала закоханий вигляд, коли вони обіймали одне одного, йдучи зі школи.

Випускник із задоволенням позував фотографам у вільній сірій сорочці з малюнком, білих штанах і сірих кросівках. На голові в нього був кашкет, який данські випускники носять в останній день навчання.

Принц Крістіан закінчив гімназію Ордруп

Цілком імовірно, що тепер восени принц вступить до університету і завершить військовий вишкіл, йдучи стопами свого батька. Так вчинила спадкоємиця іспанського престолу, принцеса Леонора, яка після закінчення школи розпочала трирічну інтенсивну військову підготовку.

Два роки тому принца Крістіана забрали з елітної школи-інтернату Херлуфсхольм після того, як у документальному фільмі спливли звинувачення в сексуальному і фізичному насильстві в цьому закладі. Аналогічно король і королева вчинили з принцесою Ізабеллою.

Брата і сестру зарахували до гімназії Ордруп, і наступного року Ізабелла теж закінчить цей заклад.

Школа, яку закінчив Крістіан, була заснована 1873 року Х.К. Фредеріксеном (на прізвисько Фрізер), який хотів відійти від традиційних методів навчання свого часу. Заклад, у якому є кілька клубів, зокрема елітні спортивні клуби, став першим у Данії, що запровадив спільне навчання, і вважається інноваційним закладом.

Восени принц Крістіан, найімовірніше, піде вчитися в університет Фото: Getty

Основними цінностями гімназії є заохочення "допитливості" серед учнів, а також "співпраця та повага".

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