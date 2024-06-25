"Не пустяк": что известно о состоянии принцессы Анны после травмы
Монаршая персона получила сотрясение мозга, вероятно, из-за удара лошади. Ее доставили в больницу в Бристоле.
Раскрыты подробности травмы принцессы Анны. Об этом пишет Metro.
Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа может быть травмирована гораздо серьезнее, чем подают официальные источники дворца.
"Тот факт, что принцессу оставили в больнице на ночь, указывает на то, что это не пустяк... Сотрясение в любом возрасте — не пустяк, но в возрасте 73 лет это может быть серьезно", — считает бывший журналист ВВС Майкл Коул.
Как известно, на месте инцидента с монаршей персоной были лошади, поэтому, вероятно, животное или несколько ударили Анну. После этого сестру короля Чарльза III доставили в больницу в Бристоле, где ей диагностировали сотрясение мозга. Королевскую принцессу сопровождал ее муж Тимоти Лоуренс.
"Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца — я уверен, что она это преодолеет", — добавил эксперт.
Точная причина травм дочери королевы Елизаветы II не была подтверждена, но медики отметили, что ее травмы головы соответствовали "потенциальному удару головой или ногами лошади".
Принцесса Анна является умелой наездницей. Она 8 лет занимала должность президента Международной федерации конного спорта Великобритании.
Напомним, как принцесса Анна справилась с непослушной лошадью на параде короля.
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