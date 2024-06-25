"Не пустяк": что известно о состоянии принцессы Анны после травмы

Монаршая персона получила сотрясение мозга, вероятно, из-за удара лошади. Ее доставили в больницу в Бристоле.

Раскрыты подробности травмы принцессы Анны. Об этом пишет Metro.

Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа может быть травмирована гораздо серьезнее, чем подают официальные источники дворца.

"Тот факт, что принцессу оставили в больнице на ночь, указывает на то, что это не пустяк... Сотрясение в любом возрасте — не пустяк, но в возрасте 73 лет это может быть серьезно", — считает бывший журналист ВВС Майкл Коул.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Как известно, на месте инцидента с монаршей персоной были лошади, поэтому, вероятно, животное или несколько ударили Анну. После этого сестру короля Чарльза III доставили в больницу в Бристоле, где ей диагностировали сотрясение мозга. Королевскую принцессу сопровождал ее муж Тимоти Лоуренс.

"Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца — я уверен, что она это преодолеет", — добавил эксперт.

Точная причина травм дочери королевы Елизаветы II не была подтверждена, но медики отметили, что ее травмы головы соответствовали "потенциальному удару головой или ногами лошади".

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Принцесса Анна является умелой наездницей. Она 8 лет занимала должность президента Международной федерации конного спорта Великобритании.

Напомним, как принцесса Анна справилась с непослушной лошадью на параде короля.

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