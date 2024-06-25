59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала потрясающую фигуру в крошечном бикини (фото)

Звезда сериала "Строго конфиденциально" вызывает восхищение своим внешним видом. Элизабет Херли часто публикует откровенные снимки в купальнике.

Британская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала свою достойную зависти фигуру в едва заметном бикини во время отпуска. Красавица в Instagram поделилась с тремя миллионами подписчиков новой знойной фотографией, рекламируя свой бренд купальников.

59-летняя голливудская актриса грелась под лучами солнца, наслаждаясь роскошным отдыхом на Мальдивах. Элизабет позировала на фоне кристально чистого Индийского океана, одетая только в крошечный черный купальник-бандо. Она подняла подтянутые руки над головой и мило улыбалась перед камерой. Бюстгальтер комплекта с завязкой посередине выгодно подчеркнул пышное декольте звезды.

Херли подчеркнула свою естественную нестареющую красоту легким макияжем. Она подчеркнула скулы нежными румянами, накрасила глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а на губы нанесла полупрозрачный сверкающий блеск. Актриса была настоящей пляжной красоткой: ее фирменные каштановые локоны были уложены мягкими волнами и свободно струились по плечам. Лиз придерживалась простоты в выборе аксессуаров, надев только пару золотых сережек.

"Кому новое бикини? Скидка 25% на все бикини, включая те, что есть в специальных предложениях, на bikini @elizabethhurleybeach", — подписала свой пост Херли.

Поклонники поспешили засыпать звезду комплиментами: "Ты такая красивая. Навсегда влюблен! Боже мой!", "Ты королева красоты", "Прекрасная удивительная женщина, которой я восхищаюсь и обожаю. Элизабет, ты прекрасная милая леди", "Навсегда самая красивая женщина на свете!".

Ранее, 27 мая, Элизабет Херли продемонстрировала яркий купальник на лето 2024. Знаменитость пошутила, что бикини появляется на ней в тот же миг, когда в Англии выходит солнце.