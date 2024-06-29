Тельцам - счастье, Стрельцам - большой фарт: Таро-прогноз везения для всех знаков в июле 2025
Как-то совсем незаметно пролетела первая половина 2024 года и на носу у нас уже июль. Самый теплый, яркий и солнечный месяц года, который часто приносит радость хорошей погоды, позитив от солнца и красоту сарафанов из легкой ткани. Другими словами, июль — уже сам по себе везение, другой вопрос — как мы им воспользуемся. Разбираемся, кто из представителей Зодиакального круга станет самым везучим в июле 2024.
Овен
Овнам в июле 2024 предстоит занимать оборонительную позицию и, конечно, это обстоятельство имеет мало общего с безусловным везением. Правда, аркан Звезды на дне колоды, все же, предвещает вам хорошие события и помощь Высших Сил, но скорее вы ощутите эту поддержку косвенно.
Телец
Тельцам будет мощно везти с ресурсами, причем, мы говорим не только о денежных знаках. У вас будет много энергии, вам будет все само идти в руки, без особенных усилий с вашей стороны, в делах будет все структурно и упорядоченно. Правда, это не означает, что не придется бороться за место под солнцем, но борьба тоже принесет успех!
Близнецы
Близнецы, вам будет невероятно везти две первые декады июля 2024, но третья вам не понравится. Вы будете следовать за мечтой, на которую даже найдутся финансы и благословение, но, в какой-то момент вы поймете, что все не так просто и на дороге есть немало камней. Но ведь для близнецов с их врожденной "биполяркой", это не проблема: вы не потеряете своего энтузиазма в достижении цели.
Рак
У Раков наступает золотой месяц, что, впрочем, неудивительно: июль — главный месяц этого водного знака. Вас ожидают победные фанфары, много солнечной энергии, которые вы сможете удачно превратить в ресурс для достижения целей, и покровительство Высших Сил. Причем, вы ощутите, что попали на позитивную волну уже в начале месяца.
Лев
Львы будут погружены в семейные дела, и у вас не будет возможности от них отвлечься. Вас вернут к решению вопросов прошлого и вас это не будет радовать — скорее раздражать. Вам придется взять весь свой энтузиазм в руки и двигать по июлю 2024 в свой месяц не на самой позитивной волне. Но начало августа уже улыбается вам перспективами!
Дева
Девы будут погружены в обыденные для себя дела: составление графиков, списков покупок и контролем расходов, упорядочиванием жизненного и жилого пространства. Этот месяц не принесет грандиозных свершений: лучше прокатитесь на пляж.
Весы
У Весов будет интересный месяц, даром что период в квадратуре к вашему знаку: вас ожидаем переход жизни на новый уровень, новые инсайты, важное обучение, новые знакомые. Одним словом, вы точно выйдете из Отшельника, где почему-то внезапно оказались и заживете полной жихнью.
Скорпионы
У Скорпионов будет не менее интересный месяц, чем у Весов: вы сделает правильный выбор, который перед вами поставит июль 2024. Аркан императрица может указывать на беременность, изменение статуса, наполнение энергией, удачную позицию в социуме. Одним словом, Скорпионы — ваш выход!
Стрелец
Стрельцы будут купаться в комфорте, который им принесет июль 2024.В семье тоже будут позитивные изменения, которых так долго хотелось. Финансовые поступления в хороших объемах добавят вам радости и позитива — отличный месяц для Стрельцов: дерзайте!
Козерог
Для Козерогов июль 2024 будет неоднозначным и противоречивым. Первая декада будет очень яркой, но во второй на горизонте появятся тучи. Вам предстоит добиваться ресурсов и отвоевывать позиции на работе или в бизнесе. Кроме того, в среде друзей или рабочем окружении вы можете заметить тех, кто совсем не желает вам добра.
Водолей
Водолеи могут погнаться за иллюзорными целями, которые покажутся им буквально победоносными, но ближе к августу, вы поймете, что "преследовали" мираж и это может вас огорчить. Прежде, чем вкладывать ресурсы в новые проекты, ощутите, на сколько они надежны, и кто те люди, которые вас в них вовлекают.
Рыбы
Для Рыб в плане везения месяц неплохой, но вам следует остерегаться фальшивых друзей: почему-то именно сейчас для вас станет актуальным вопрос окружения и его качества. Вы будете огорчены и раздосадованы своими открытиями. Но это время дано вам для внутреннего и эмоционального роста.