Тельцам - счастье, Стрельцам - большой фарт: Таро-прогноз везения для всех знаков в июле 2025

Как-то совсем незаметно пролетела первая половина 2024 года и на носу у нас уже июль. Самый теплый, яркий и солнечный месяц года, который часто приносит радость хорошей погоды, позитив от солнца и красоту сарафанов из легкой ткани. Другими словами, июль — уже сам по себе везение, другой вопрос — как мы им воспользуемся. Разбираемся, кто из представителей Зодиакального круга станет самым везучим в июле 2024.

Овен

Таро-прогноз везения для Овнов в июле 2025

Овнам в июле 2024 предстоит занимать оборонительную позицию и, конечно, это обстоятельство имеет мало общего с безусловным везением. Правда, аркан Звезды на дне колоды, все же, предвещает вам хорошие события и помощь Высших Сил, но скорее вы ощутите эту поддержку косвенно.

Телец

Таро-прогноз везения для Тельцов в июле 2025

Тельцам будет мощно везти с ресурсами, причем, мы говорим не только о денежных знаках. У вас будет много энергии, вам будет все само идти в руки, без особенных усилий с вашей стороны, в делах будет все структурно и упорядоченно. Правда, это не означает, что не придется бороться за место под солнцем, но борьба тоже принесет успех!

Близнецы

Таро-прогноз везения для Близнецов в июле 2025

Близнецы, вам будет невероятно везти две первые декады июля 2024, но третья вам не понравится. Вы будете следовать за мечтой, на которую даже найдутся финансы и благословение, но, в какой-то момент вы поймете, что все не так просто и на дороге есть немало камней. Но ведь для близнецов с их врожденной "биполяркой", это не проблема: вы не потеряете своего энтузиазма в достижении цели.

Рак

Таро-прогноз везения для Раков в июле 2025

У Раков наступает золотой месяц, что, впрочем, неудивительно: июль — главный месяц этого водного знака. Вас ожидают победные фанфары, много солнечной энергии, которые вы сможете удачно превратить в ресурс для достижения целей, и покровительство Высших Сил. Причем, вы ощутите, что попали на позитивную волну уже в начале месяца.

Лев

Таро-прогноз везения для Львов в июле 2025

Львы будут погружены в семейные дела, и у вас не будет возможности от них отвлечься. Вас вернут к решению вопросов прошлого и вас это не будет радовать — скорее раздражать. Вам придется взять весь свой энтузиазм в руки и двигать по июлю 2024 в свой месяц не на самой позитивной волне. Но начало августа уже улыбается вам перспективами!

Дева

Таро-прогноз везения для Дев в июле 2025

Девы будут погружены в обыденные для себя дела: составление графиков, списков покупок и контролем расходов, упорядочиванием жизненного и жилого пространства. Этот месяц не принесет грандиозных свершений: лучше прокатитесь на пляж.

Весы

Таро-прогноз везения для Весов в июле 2025

У Весов будет интересный месяц, даром что период в квадратуре к вашему знаку: вас ожидаем переход жизни на новый уровень, новые инсайты, важное обучение, новые знакомые. Одним словом, вы точно выйдете из Отшельника, где почему-то внезапно оказались и заживете полной жихнью.

Скорпионы

Таро-прогноз везения для Скорпионов в июле 2025

У Скорпионов будет не менее интересный месяц, чем у Весов: вы сделает правильный выбор, который перед вами поставит июль 2024. Аркан императрица может указывать на беременность, изменение статуса, наполнение энергией, удачную позицию в социуме. Одним словом, Скорпионы — ваш выход!

Стрелец

Таро-прогноз везения для Стрельцов в июле 2025

Стрельцы будут купаться в комфорте, который им принесет июль 2024.В семье тоже будут позитивные изменения, которых так долго хотелось. Финансовые поступления в хороших объемах добавят вам радости и позитива — отличный месяц для Стрельцов: дерзайте!

Козерог

Таро-прогноз везения для Козерогов в июле 2025

Для Козерогов июль 2024 будет неоднозначным и противоречивым. Первая декада будет очень яркой, но во второй на горизонте появятся тучи. Вам предстоит добиваться ресурсов и отвоевывать позиции на работе или в бизнесе. Кроме того, в среде друзей или рабочем окружении вы можете заметить тех, кто совсем не желает вам добра.

Водолей

Таро-прогноз везения для Водолеев в июле 2025

Водолеи могут погнаться за иллюзорными целями, которые покажутся им буквально победоносными, но ближе к августу, вы поймете, что "преследовали" мираж и это может вас огорчить. Прежде, чем вкладывать ресурсы в новые проекты, ощутите, на сколько они надежны, и кто те люди, которые вас в них вовлекают.

Рыбы

Таро-прогноз везения для Рыб в июле 2025

Для Рыб в плане везения месяц неплохой, но вам следует остерегаться фальшивых друзей: почему-то именно сейчас для вас станет актуальным вопрос окружения и его качества. Вы будете огорчены и раздосадованы своими открытиями. Но это время дано вам для внутреннего и эмоционального роста.