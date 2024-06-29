Тельцям — щастя, Стрільцям — великий фарт: Таро-прогноз везіння для всіх знаків у липні 2025 року

Якось зовсім непомітно пролетіла перша половина 2024 року і на носі в нас уже липень. Найтепліший, яскравий і сонячний місяць року, який часто приносить радість гарної погоди, позитив від сонця і красу сарафанів з легкої тканини. Іншими словами, липень — вже сам по собі везіння, інше питання — як ми ним скористаємося. Розбираємося, хто з представників Зодіакального кола стане найбільш везучим у липні 2024.

Овен

Таро-прогноз везіння для Овнів у липні 2025 року

Овнам у липні 2024 доведеться займати оборонну позицію і, звичайно, ця обставина має мало спільного з безумовним везінням. Щоправда, аркан Зірки на дні колоди, все ж таки, віщує вам хороші події та допомогу Вищих Сил, але скоріше ви відчуєте цю підтримку опосередковано.

Телець

Таро-прогноз везіння для Тельців у липні 2025 року

Тельцям буде потужно щастити з ресурсами, до того ж, ми говоримо не тільки про грошові знаки. У вас буде багато енергії, вам буде все саме йти в руки, без особливих зусиль із вашого боку, у справах буде все структурно й упорядковано. Щоправда, це не означає, що не доведеться боротися за місце під сонцем, але боротьба теж принесе успіх!

Близнюки

Таро-прогноз везіння для Близнюків у липні 2025 року

Близнюки, вам буде неймовірно щастити дві перші декади липня 2024 року, але третя вам не сподобається. Ви будете слідувати за мрією, на яку навіть знайдуться фінанси і благословення, але, в якийсь момент ви зрозумієте, що все не так просто і на дорозі є чимало каменів. Але ж для близнюків з їхньою вродженою "біполяркою", це не проблема: ви не втратите свого ентузіазму в досягненні мети.

Рак

Таро-прогноз везіння для Раків у липні 2025 року

У Раків настає золотий місяць, що, втім, не дивно: липень — головний місяць цього водного знака. На вас очікують переможні фанфари, багато сонячної енергії, які ви зможете вдало перетворити на ресурс для досягнення цілей, і заступництво Вищих Сил. Причому, ви відчуєте, що потрапили на позитивну хвилю вже на початку місяця.

Лев

Таро-прогноз везіння для Львів у липні 2025 року

Леви будуть занурені в сімейні справи, і у вас не буде можливості від них відволіктися. Вас повернуть до вирішення питань минулого, і вас це не тішитиме — радше дратуватиме. Вам доведеться взяти весь свій ентузіазм до рук і рухати по липню 2024 у свій місяць не на найпозитивнішій хвилі. Але початок серпня вже посміхається вам перспективами!

Діва

Таро-прогноз везіння для Дів у липні 2025 року

Діви будуть занурені в буденні для себе справи: складання графіків, списків покупок і контролем витрат, упорядкуванням життєвого і житлового простору. Цей місяць не принесе грандіозних звершень: краще покатайтеся на пляж.

Ваги

Таро-прогноз везіння для Терезів у липні 2025 року

У Терезів буде цікавий місяць, дарма що період у квадратурі до вашого знака: на вас очікуємо перехід життя на новий рівень, нові інсайти, важливе навчання, нові знайомі. Одним словом, ви точно вийдете з Відлюдника, де чомусь раптово опинилися, і заживете повним життям.

Скорпіони

Таро-прогноз везіння для Скорпіонів у липні 2025 року

У Скорпіонів буде не менш цікавий місяць, ніж у Терезів: ви зробите правильний вибір, який перед вами поставить липень 2024. Аркан імператриця може вказувати на вагітність, зміну статусу, наповнення енергією, вдалу позицію в соціумі. Одним словом, Скорпіони — ваш вихід!

Стрілець

Таро-прогноз везіння для Стрільців у липні 2025 року

Стрільці купатимуться в комфорті, який їм принесе липень 2024 р. У сім'ї теж будуть позитивні зміни, яких так довго хотілося. Фінансові надходження в хороших обсягах додадуть вам радості і позитиву — чудовий місяць для Стрільців: дерзайте!

Козеріг

Таро-прогноз везіння для Козерогів у липні 2025 року

Для Козерогів липень 2024 року буде неоднозначним і суперечливим. Перша декада буде дуже яскравою, але в другій на горизонті з'являться хмари. Вам доведеться домагатися ресурсів і відвойовувати позиції на роботі або в бізнесі. Крім того, у середовищі друзів або робочому оточенні ви можете помітити тих, хто зовсім не бажає вам добра.

Водолій

Таро-прогноз везіння для Водоліїв у липні 2025 року

Водолії можуть погнатися за ілюзорними цілями, які здадуться їм буквально переможними, але ближче до серпня, ви зрозумієте, що "переслідували" міраж і це може вас засмутити. Перш, ніж вкладати ресурси в нові проєкти, відчуйте, наскільки вони надійні, і хто ті люди, які вас у них залучають.

Риби

Таро-прогноз везіння для Риб у липні 2025 року

Для Риб у плані везіння місяць непоганий, але вам слід остерігатися фальшивих друзів: чомусь саме зараз для вас стане актуальним питання оточення та його якості. Ви будете засмучені й роздратовані своїми відкриттями. Але цей час дано вам для внутрішнього та емоційного зростання.