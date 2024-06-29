Тельцям — щастя, Стрільцям — великий фарт: Таро-прогноз везіння для всіх знаків у липні 2025 року
Якось зовсім непомітно пролетіла перша половина 2024 року і на носі в нас уже липень. Найтепліший, яскравий і сонячний місяць року, який часто приносить радість гарної погоди, позитив від сонця і красу сарафанів з легкої тканини. Іншими словами, липень — вже сам по собі везіння, інше питання — як ми ним скористаємося. Розбираємося, хто з представників Зодіакального кола стане найбільш везучим у липні 2024.
Овен
Овнам у липні 2024 доведеться займати оборонну позицію і, звичайно, ця обставина має мало спільного з безумовним везінням. Щоправда, аркан Зірки на дні колоди, все ж таки, віщує вам хороші події та допомогу Вищих Сил, але скоріше ви відчуєте цю підтримку опосередковано.
Телець
Тельцям буде потужно щастити з ресурсами, до того ж, ми говоримо не тільки про грошові знаки. У вас буде багато енергії, вам буде все саме йти в руки, без особливих зусиль із вашого боку, у справах буде все структурно й упорядковано. Щоправда, це не означає, що не доведеться боротися за місце під сонцем, але боротьба теж принесе успіх!
Близнюки
Близнюки, вам буде неймовірно щастити дві перші декади липня 2024 року, але третя вам не сподобається. Ви будете слідувати за мрією, на яку навіть знайдуться фінанси і благословення, але, в якийсь момент ви зрозумієте, що все не так просто і на дорозі є чимало каменів. Але ж для близнюків з їхньою вродженою "біполяркою", це не проблема: ви не втратите свого ентузіазму в досягненні мети.
Рак
У Раків настає золотий місяць, що, втім, не дивно: липень — головний місяць цього водного знака. На вас очікують переможні фанфари, багато сонячної енергії, які ви зможете вдало перетворити на ресурс для досягнення цілей, і заступництво Вищих Сил. Причому, ви відчуєте, що потрапили на позитивну хвилю вже на початку місяця.
Лев
Леви будуть занурені в сімейні справи, і у вас не буде можливості від них відволіктися. Вас повернуть до вирішення питань минулого, і вас це не тішитиме — радше дратуватиме. Вам доведеться взяти весь свій ентузіазм до рук і рухати по липню 2024 у свій місяць не на найпозитивнішій хвилі. Але початок серпня вже посміхається вам перспективами!
Діва
Діви будуть занурені в буденні для себе справи: складання графіків, списків покупок і контролем витрат, упорядкуванням життєвого і житлового простору. Цей місяць не принесе грандіозних звершень: краще покатайтеся на пляж.
Ваги
У Терезів буде цікавий місяць, дарма що період у квадратурі до вашого знака: на вас очікуємо перехід життя на новий рівень, нові інсайти, важливе навчання, нові знайомі. Одним словом, ви точно вийдете з Відлюдника, де чомусь раптово опинилися, і заживете повним життям.
Скорпіони
У Скорпіонів буде не менш цікавий місяць, ніж у Терезів: ви зробите правильний вибір, який перед вами поставить липень 2024. Аркан імператриця може вказувати на вагітність, зміну статусу, наповнення енергією, вдалу позицію в соціумі. Одним словом, Скорпіони — ваш вихід!
Стрілець
Стрільці купатимуться в комфорті, який їм принесе липень 2024 р. У сім'ї теж будуть позитивні зміни, яких так довго хотілося. Фінансові надходження в хороших обсягах додадуть вам радості і позитиву — чудовий місяць для Стрільців: дерзайте!
Козеріг
Для Козерогів липень 2024 року буде неоднозначним і суперечливим. Перша декада буде дуже яскравою, але в другій на горизонті з'являться хмари. Вам доведеться домагатися ресурсів і відвойовувати позиції на роботі або в бізнесі. Крім того, у середовищі друзів або робочому оточенні ви можете помітити тих, хто зовсім не бажає вам добра.
Водолій
Водолії можуть погнатися за ілюзорними цілями, які здадуться їм буквально переможними, але ближче до серпня, ви зрозумієте, що "переслідували" міраж і це може вас засмутити. Перш, ніж вкладати ресурси в нові проєкти, відчуйте, наскільки вони надійні, і хто ті люди, які вас у них залучають.
Риби
Для Риб у плані везіння місяць непоганий, але вам слід остерігатися фальшивих друзів: чомусь саме зараз для вас стане актуальним питання оточення та його якості. Ви будете засмучені й роздратовані своїми відкриттями. Але цей час дано вам для внутрішнього та емоційного зростання.