Дочь Билла Гейтса беременна второй раз (фото)

О беременности рассказала не только сама Дженнифер, но и ее муж, египетский наездник Наэль Нассар. Грядущему пополнению рада и мать девушки, Мелинда.

Старшая дочь одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса, 28-летняя Дженнифер, объявила о том, что ждет второго ребенка от своего мужа, египетского наездника и конкуриста Наэля Нассара. На странице в Instagram она опубликовала снимок, где позирует с 16-месячной дочерью Лейлой и демонстрирует округлившийся живот под струящимся синим платьем-макси.

"Лейлу повышают до старшей сестры", – говорится в подписи к снимку.

Старшей дочерии Дженнифер, Лейле, 16 месяцев Фото: Jenn Gates Nassar/Instagram

Муж Дженнифер тоже сообщил радостную новость. Он опубликовал фотографию, на котором он в конном снаряжении позирует с женой, обняв ее за плечи.

"Малыш №2 заходит в чат", – отметил он под снимком.

Дженнифер с мужем Наэлем Нассиром Фото: Nayel Nassar/Instagram

Мелинда Гейтс в сторис тоже поделилась снимком беременной дочери. "Я так рада за Дженнифер, Найела и Лейлу", – написала она.

В мае этого года Дженнифер стала врачом. На церемонию вручения диплома приехали ее мать и отец, которые развелись в 2017-м после 27 лет брака.

"Доктор. Гейтс, доктор медицины, магистр здравоохранения. Не могу поверить, что мы дошли до этого момента, сбылась детская мечта маленькой девочки. Это был вихрь обучения, экзаменов, допоздна, слез, дисциплины и многих моментов неуверенности в себе, но за последние пять лет плюсы определенно перевешивали минусы. Я глубоко благодарна за этот опыт и в долгу перед моими профессорами, наставниками, друзьями и семьей за их бесконечную поддержку на этом пути", – рассказала она в соцсети.

Дочь Билла Гейтса закончила медицинскую школу

Билл Гейтс поздравил дочь с этим достижением.

"То, чего ты достигла сегодня — и каждый день, предшествующий этому, — это огромное достижение, @jenngatesnassar. Я так горжусь тем, что ты закончила медицинскую школу, и мне не терпится увидеть, как ты сделаешь следующий шаг в ординатуре. Твоим пациентам повезет, если они назовут тебя своим доктором", – прокомментировал он публикацию Дженнифер.

Лейла стала первой внучкой Билла и Мелинды. В октябре 2021 года отец вел дочь к алтарю на церемонии бракосочетания, которая состоялась в доме невесты Северном Салеме, штат Нью-Йорк. Эту конную ферму площадью 124 акра стоимостью $15,82 миллиона родители подарили Дженнифер на окончание колледжа.

Накануне этой свадьбы Дженнифер связала себя узами брака с Наэлем на частной религиозной мусульманской церемонии.

И Гейтс, и ее муж – выпускники Стэнфордского университета. Они начали встречаться в январе 2017 года.

Наэль сделал Дженнифер предложение во время лыжной поездки в 2020 году.

Ранее Фокус писал, что младшая дочь Билла Гейтса официально подтвердила свой роман с внуком сэра Пола Маккартни.