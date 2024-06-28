Звезда сериала "Крепостная" впервые стал отцом

Известно, что в семье актера Марка Дробота родился первенец. Однако семья не ведет публичную жизнь и не афиширует свои личные радости в социальных сетях.

37-летний украинский актер театра и кино Марк Дробот, известный ролями в сериале "Крепостная" и "Женский доктор 2" и его жена Марина Бондарчук впервые стали родителями. Информацию о пополнении в семье актера опубликовали на странице Молодого театра в Facebook, где работает Марк.

Известно, что у супругов Бондарчук и Дробота родилась девочка, которой дали имя Златомира. Известно, что имя Златомира имеет славянское происхождение и трактуется, как золотой мир.

Отметим, что Марк Дробот не ведет социальные сети и публичную жизнь. Несмотря на непубличную жизнь, актер прославился ролями в известных сериалах, таких как "Крепостная", "Гречанка", "Хозяйка", "Екатерина", "Обещание Богу" и многих других.

Известно, что актер окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Уже около 20 лет Марк работает в Киевском академическом Молодом театре. Во время полномасштабной войны Дробот стал частью коллектива Одесского Украинского театра. В 2015 году Марк Дробот получил премию "Киевская пектораль" за роль в спектакле "Коварство и любовь". В 2019 году Марку присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

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