Зірка серіалу "Кріпосна" вперше став батьком

Відомо, що у сім'ї актора Марка Дробота народився первісток. Однак родина не веде публічне життя і не афішує свої особисті радощі в соціальних мережах.

37-річний український актор театру і кіно Марк Дробот, відомий ролями у серіалі "Кріпосна" і "Жіночий лікар 2" та його дружина Марина Бондарчук вперше стали батьками. Інформацію про поповнення в родині актора опублікували на сторінці Молодого театру у Facebook, де працює Марк.

Відомо, що у подружжя Бондарчук і Дробота народилася дівчинка, якій дали ім’я Златомира. Відомо, що ім’я Златомира має слов’янське походження і трактується, як золотий мир.

Зазначимо, що Марк Дробот не веде соціальні мережі і публічне життя. Попри непублічне життя, актор прославився ролями у відомих серіалах, як-от "Кріпосна", "Гречанка", "Хазяйка", "Катерина", "Обіцянка Богу" та багатьох інших.

Відомо, що актор закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого. Вже майже 20 років Марк працює у Київському академічному Молодому театрі. Під час повномасштабної війни Дробот став частиною колективу Одеського Українського театру. У 2015 році Марк Дробот отримав премію "Київська пектораль" за роль у виставі "Підступність і кохання". У 2019 році Маркові надали звання Заслуженого артиста України.

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