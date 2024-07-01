"Самый милый": Пэрис Хилтон показала первые шаги сына (видео)

Феникс родился в январе 2023 года. Впоследствии на свет появилась его сестренка Лондон.

Американская светская львица Пэрис Хилтон показала первые шаги своего первенца Феникса. Семейное видео знаменитость опубликовала в Instagram.

На кадрах можно увидеть годовалого Феникса, который шагает по комнате, держа за руку своего папу, венчурного капиталиста Картера Реума. Малыш одет в костюмчик и забавную шапочку.

"Вскоре маленькая Лондон будет следовать за своим старшим братом", "Я вас всех так люблю", "О, маленький Фини. Он самый милый", — реагируют подписчики Пэрис на новое видео ее первенца.

Муж и сын Пэрис Хилтон

Маленькой Лондон, которая родилась в ноябре 2023 года, на видео не было. Ранее фанаты Пэрис Хилтон беспокоились, почему она не показывает второго ребенка, а выкладывает фото только с сыном, однако недавно Пэрис наконец показала лицо дочери.

Пэрис Хилтон с родными Фото: Instagram/Paris Hilton

Двое наследников Хилтон и Реума родились с помощью суррогатных матерей. Феникс появился на свет в начале 2023 года, а Лондон — в конце того же года.

А поженились Пэрис и ее избранник в ноябре 2021 года.

Напомним, Пэрис Хилтон показала трогательные фото с Картером Реумом и их сыном.

Также Фокус писал о том, почему Пэрис Хилтон дала своим детям именно такие имена.