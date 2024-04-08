Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с мужем и сыном (фото)

Годовалый Феникс предстал в образе мишки. Его младшей сестренки на фото не было.

Related video

43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась трогательными кадрами с мужем и сыном. Семейные фото звездная мама опубликовала в Instagram с более 26 млн подписчиков.

"Я щипаю себя каждый день, думая о том, как мне повезло", — написала Пэрис.

На фото Хилтон позировала с годовалым сыном Фениксом и мужем, венчурным капиталистом Картером Реумом. Отец Феникса предстал в полностью черном образе. Тем временем Пэрис примерила розовое платье. Первенец пары продемонстрировал наряд медвежонка с соответствующей шапочкой.

Судя по всему, эти кадры из фотосессии к Пасхе 2024.

Пэрис Хилтон с семьей

Маленькой Лондон, которая родилась в ноябре 2023 года, на кадрах не было. Это обеспокоило фанатов звездной семьи.

"Где другой ребенок?" — в очередной раз пишут фолловеры Пэрис Хилтон.

Недавно Картеру Реуму даже пришлось оправдываться, почему они не показывают дочь.

"Не совсем готов поделиться ею с миром, но она очаровательна и выглядит так же, как ее мама", — отметил венчурный капиталист.

Двое детей родились с помощью суррогатных матерей. Феникс появился на свет в начале 2023, а Лондон — в конце того же года.

Пэрис Хилтон с сыном Фото: Instagram parishilton

Напомним, как Пэрис Хилтон и Картер Реум провели Пасху.

Также Фокус писал о появлении Пэрис Хилтон и ее мужа на "Грэмми-2024".