Пэрис Хилтон показала, как провела Пасху с сыном и мужем (фото)

Маленькой дочери Пэрис Лондон на кадрах не было. Фанаты звезды интересуются, почему та не показывает ребенка.

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Американская светская львица Пэрис Хилтон показала, как провела Пасху с сыном Фениксом и мужем Картером Реумом. Семейными кадрами знаменитость делится в Instagram.

"Я и мой маленький пасхальный мишка", — написала мама двоих детей.

Годовалый Феникс предстал в светлом костюмчике и шапочке мишки. Его звездная мама традиционно позировала в розовом наряде. Весенний праздник семья сначала провела в Беверли-Хиллз.

Свой дом Пэрис также декорировала тематическими зайчиками. Впрочем, маленькая Лондон, которая родилась осенью 2023 года, на фото не появилась.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Я не понимаю, почему она делает вид, что у нее нет другого ребенка", "Счастливой Пасхи... он такой милый... не могу дождаться, чтобы увидеть другую твою маленькую девочку...", "Где Лондон?" — спрашивают фолловеры знаменитости.

Впрочем, Пэрис не реагирует на критику подписчиков и делится еще кадрами с Картером Реумом и их первенцем.

"Лучшая Пасха с моими", — написала Хилтон, показав кадры с острова Сен-Бартелеми.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

"Жизнь прекрасна. Пасха в раю с крошкой Ф", — прокомментировала фото с малышом Фениксом его звездная мама.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

Кроме годовалого Феникса, Пэрис Хилтон и ее возлюбленный Картер Реум воспитывают дочь Лондон, которая родилась в конце осени 2023 года. Двое наследников появились на свет с помощью услуг суррогатных матерей.

Напомним, Пэрис Хилтон поздравила маму с 65-летием.

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