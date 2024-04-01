Періс Гілтон показала, як провела Великдень із сином та чоловіком (фото)

Маленької доньки Періс Лондон на кадрах не було. Фанати зірки цікавляться, чому та не показує дитину.

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Американська світська левиця Періс Гілтон показала, як провела Великдень із сином Феніксом та чоловіком. Сімейними кадрами знаменитість ділиться в Instagram.

"Я і мій маленький великодній ведмедик", — написала мама двох дітей.

Однорічний Фенікс постав у світлому костюмчику та шапочці ведмедика. Його зіркова мама традиційно позувала в рожевому вбранні. Весняне свято родина провела в Беверлі-Гіллз.

Свій будинок Періс також декорувала тематичними зайчиками. Втім, маленька Лондон, яка народилася восени 2023, на фото не зʼявилася.

Періс Гілтон із сином Феніксом

"Я не розумію, чому вона робить вигляд, що в неї немає іншої дитини", "Щасливого Великодня… він такий милий.. не можу дочекатися, щоб побачити іншу твою маленьку дівчинку…", "Де Лондон?" — запитують фоловери знаменитості.

Втім, Періс не реагує на критику підписників та ділиться ще кадрами з Картером Реумом та їхнім первістком.

"Найкращий Великдень з моїми", — написала Гілтон, показавши кадри з острову Сен-Бартелемі.

Періс Гілтон з чоловіком та сином

"Життя прекрасне. Великдень у раю з крихіткою Ф", — прокоментувала фото з малюком Феніксом його зіркова мама.

Періс Гілтон із сином Феніксом

Окрім однорічного Фенікса, Періс Гілтон та її коханий Картер Реум виховують доньку Лондон, яка народилася наприкінці осені 2023 року. Двоє спадкоємців зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала маму з 65-річчям.

Також Фокус писав про клонованих собак Періс Гілтон.