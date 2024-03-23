Періс Гілтон показала кадри з чоловіком та однорічним сином (фото)

Фенікс народився на початку 2023 року. У нього вже є менша сестричка Лондон.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові фото з первістком Феніксом. Сімейні кадри мама двох дітей опублікувала в Instagram.

"Немає нічого кращого, ніж дні, проведені з моєю сім'єю вдома", — написала світська левиця.

На нових знімках однорічний Фенікс позував у сірому костюмчику з левенятами. Його зіркова мама продемонструвала рожевий спортивний костюм, який гармоніював з фотозоною.

На одному фото зʼявився батько Фенікса — венчурний капіталіст Картер Реум. Маленької Лондон на знімках не було.

Періс Гілтон з родиною

Періс та Картер одружилися восени 2021 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у бізнесмена є донька від попереднього союзу.

Про народження Фенікса стало відомо на початку 2023, а вже в кінці того ж року Періс Гілтон повідомила про ще одне поповнення в родині. Вона стала мамою дівчинки, яку назвали Лондон Мерилін Гілтон Реум. У свідоцтві зазначено, що датою народження малюка є 11 листопада 2023 року.

Двоє спадкоємців знаменитості зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

Раніше Гілтон пояснила, що вирішила тримати в таємниці свій материнський шлях, тому що її життя "було настільки публічним". Згодом світська левиця зізнавалася, що через травми підліткового віку також не змогла би сама виносити дитину, оскільки колись пережила сексуальне насилля.

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала маму з 65-річчям.

Також Фокус писав про клонованих собак Періс Гілтон.