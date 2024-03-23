Пэрис Хилтон показала кадры с мужем и годовалым сыном (фото)

Феникс родился в начале 2023 года. У него уже есть младшая сестренка Лондон.

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43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые фото с первенцем Фениксом. Семейные кадры мама двоих детей опубликовала в Instagram.

"Нет ничего лучше, чем дни, проведенные с моей семьей дома", — написала светская львица.

На новых снимках годовалый Феникс позировал в сером костюмчике с львятами. Его звездная мама продемонстрировала розовый спортивный костюм, который гармонировал с фотозоной.

На одном фото появился отец Феникса — венчурный капиталист Картер Реум. Маленькой Лондон на снимках не было.

Пэрис Хилтон с семьей

Пэрис и Картер поженились осенью 2021 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у бизнесмена есть дочь от предыдущего союза.

О рождении Феникса стало известно в начале 2023, а уже в конце того же года Пэрис Хилтон сообщила о еще одном пополнении в семье. Она стала мамой девочки, которую назвали Лондон Мэрилин Хилтон Реум. В свидетельстве указано, что датой рождения малыша является 11 ноября 2023 года.

Двое наследников знаменитости появились на свет с помощью услуг суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Ранее Хилтон объяснила, что решила держать в тайне свой материнский путь, потому что ее жизнь "была настолько публичной". Впоследствии светская львица признавалась, что из-за травм подросткового возраста также не смогла бы сама выносить ребенка, поскольку когда-то пережила сексуальное насилие.

Напомним, Пэрис Хилтон поздравила маму с 65-летием.

Также Фокус писал о клонированных собаках Пэрис Хилтон.