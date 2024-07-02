Будьте осторожны: нумеролог назвала неблагоприятные дни в июле

Мы привыкли, что июль — это один из самых жарких месяцев лета, а также период отдыха, каникул и отпуска. Хотя, опираясь на нумерологию, 7 (число месяца) — это энергия движения вперед, достижения своих целей и жизненной активности.

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Если в июле вы не планируете думать о работе или бизнесе и не хотите покорять новые вершины, тогда желательно вести активный образ жизни. Спорт, поход в горы, танцы, путешествия, то есть все, что ассоциируется с движением тела или с передвижением. Это поможет вам обновить энергию и зарядиться на новые свершения. Нумеролог Валерия Мартыненко рассказала, какие благоприятные и неблагоприятные дни ждут украинцев в июле.

"Что касается благоприятных и не очень приятных дней этого месяца. У каждого из нас есть важный личный день, который играет важную роль в нашей жизни. Это такое же число, как и день нашего рождения. Например, вы родились 6 января, тогда вашим самым важным днем июля станет именно 6.07", — пояснила нумеролог.

По ее словам, каждый будет получать то, что заслуживает в этот день по его собственной миссии. Например, человек, который родился 6.01, имеет одну из главных жизненных задач — любить себя, принимать себя таким, какой он есть, заботиться о себе, дарить любовь другим, строить гармоничные отношения, развиваться в сфере красоты.

Как пояснила Валерия Мартыненко, если человек выполнил свою задачу и до 6 июля жил по плюсу (то есть шел своим путем и реализовывал свой потенциал), в этот день его ждет что-то очень приятное в сфере отношений и гармонии с собой, возможно, предложение, подарок или шопинг. Если же человек проживал энергию по минусу, то есть не любил себя, был постоянно недоволен, ссорился с родными, то 6 июля для него может стать не очень благоприятным днем, как знак того, что он не прошел свою задачу.

Нумеролог назвала главные задачи каждого числа от 1 до 9 (если дата вашего рождения от 10 до 31, вам необходимо свести его к однозначному числу. Например, 10 = 1 + 0 = 1, 16 = 1 + 6 = 7 и т. д).

1 — задача: проявленность, лидерство, реализация своих идей, работать с целью получения высшей должности или иметь собственное дело.

Как пояснила нумеролог, если вы выполнили свою миссию, на + это повышение на работе, хорошие дела в бизнесе, о вас говорят. За минусом — вас ждет задержка зарплаты, проблемы на работе или в бизнесе.

2 — проявление через голос, проговаривать все, что чувствуете, не замалчивать что-то в себе, есть с чем не согласны. Выступать на сцене, вести блог, помогать людям через голос.

Если вы выполните миссию и получите +, то, по словам Валерии Мартыненко, о вас будут говорить, к вам будут тянуться люди, вас будут благодарить, если же вы сработаете в минус, начнутся проблемы с горлом, ссоры.

3 — контроль эмоций, выход из состояния жертвенности, быть в центре внимания, творчество:

+ прекрасное состояние, вы в центре внимания;

- эмоциональные качели.

4 — баланс работы с отдыхом, ценить свой труд:

+ повышение заработной платы, улучшение дел в финансовом плане;

- проблемы с деньгами, проблемы со спиной, усталость.

5 — концентрация на чем-то, не впадать в расфокус, передавать свои знания дальше:

+ развитие, новые клиенты, путешествие, новые знакомства;

- расфокус, не получаете тех результатов, которых ждете.

7 — достижение целей мирным путем, развитие в духовности и баланс материального с духовным:

+ хорошее состояние, поступление финансов;

- можете потерять деньги, лень.

8 — энергия справедливости, закона, масштаба, собственного бизнеса:

+ масштаб, развитие, получение документов, которых долго ждали;

- проблемы с законом, переутомление.

9 — помощь другим людям, духовность, не входить в уединение надолго:

+ хорошее здоровье, реализация, спокойствие и гармония;

- проблемы со здоровьем, желание закрыться от людей.

Напомним, ранее мы писали о цифрах счастья на экране телефона. Как выбрать свое сочетание.