Цифры счастья на экране телефона. Как выбрать свое сочетание

В нумерологии, как и в картах таро, существуют 22 аркана. Энергии карт таро тесно связаны с расшифровкой чисел в матрице судьбы, но в то же время имеют и свои определенные детали и отличия.

Каждая цифра имеет свою определенную энергию, поэтому, понимая их значение, можно использовать числа для привлечения удачи и осуществления своих желаний. Нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса рассказала о самых популярных цифрах, которые часто ставят на заставки телефонов. И о том, какие события и обстоятельства они могут привнести или изменить.

По словам Валерии Мартыненко, есть несколько главных чисел, которые отвечают за разные сферы реализации. Например, 8 считается наиболее денежным числом. Это энергия силы, справедливости, кармы и закона. Поэтому, если ваша цель — притянуть в свою жизнь финансовую удачу, вы можете поставить картинку с этой цифрой на заставку своего телефона.

Если вы хотите научиться больше себе доверять, слышать свой внутренний голос и наполниться большим сознанием, тогда, по словам нумеролога, вашим талисманом может стать число 2.

Заставка на телефоне

"6 — число любви. Если сфера отношений — это то, что беспокоит вас больше всего, вашим талисманом может стать именно эта цифра. 1 — энергия лидерства, принятия важных решений, проявленности, перемен в жизни.

Если вы стоите перед важным выбором, если хотите добиться успеха в бизнесе или карьере, ваше число один", — пояснила Валерия Мартыненко.

Если вы потеряли себя, потеряли внутреннюю опору, или если вас беспокоит сфера здоровья, по словам Валерии Мартыненко, то вам поможет цифра 9, которая отвечает за энергию помощи людям, исцеления души и тела.

Заставка на телефоне Фото: Фокус

Цифра 10 — энергия фортуны. Поэтому, как объясняет нумеролог, если удача всегда вас обходит, то привлечь ее поможет именно это число.

По словам Валерии Мартыненко, число 17 — это энергия звезды. Поэтому, если вы стремитесь к популярности, признанию, ваш талисман 17.

Если у вас проблемы в семье или хотелось бы иметь более тесную связь с членами семьи, вы можете поставить на заставку телефона число 20. Именно оно обладает энергией связи с родом.

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