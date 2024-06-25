Двигаться легко и без боли: 7 способов сохранить здоровье и подвижность суставов

Чтобы сохранить оптимальную подвижность тела с возрастом, вам необходимо позаботиться о здоровье суставов. К счастью, есть несколько способов сохранить подвижность суставов.

Забота о суставах имеет решающее значение для поддержания подвижности и общего качества жизни. Здоровые суставы позволяют вам двигаться плавно, облегчая повседневные действия, такие как ходьба, подъем тяжестей или набор текста. Помимо подвижности, правильный уход за суставами также необходим для предотвращения заболеваний суставов, например артрита, который может вызывать сильную боль и скованность. Здоровые суставы также нужны для поддержания физической активности, необходимой для здоровья сердечно-сосудистой системы, контроля веса и психического здоровья. О том, как сохранить суставы здоровыми, пишет Health Shots.

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Суставы — это структуры, которые соединяют две или более костей нашего тела, обеспечивая возможность движения и механическую поддержку. Если суставы не здоровы, может развиться ряд неблагоприятных состояний, среди которых артрит. Это воспаление суставов, приводящее к боли, скованности и отеку. По словам хирурга по замене суставов, доктора Б.С. Мурти, наиболее распространенными типами являются остеоартрит (вызванный износом) и ревматоидный артрит (аутоиммунное заболевание). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году около 528 миллионов человек в мире страдали остеоартритом. Вот семь эффективных способов сохранить здоровье суставов:

Поддерживайте здоровый вес

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Перенос чрезмерного веса тела создает дополнительную нагрузку на несущие вес суставы: колени, бедра и спину. Это может ускорить износ этих суставов, что приводит к таким заболеваниям как остеоартрит. По словам доктора Мурти, поддержание здорового веса снижает этот стресс, помогает предотвратить повреждение суставов и облегчает боль в уже пораженных суставах.

Будьте физически активными

Регулярная физическая активность укрепляет мышцы, окружающие суставы, обеспечивая лучшую поддержку и стабильность. Такие упражнения как ходьба и езда на велосипеде, особенно полезны для здоровья суставов, поскольку они улучшают гибкость и уменьшают скованность, не вызывая при этом чрезмерной нагрузки. Если вы хотите сделать немного больше, займитесь силовыми тренировками, они помогут в наращивании мышечной массы, которая поддерживает и защищает суставы.

Следите за осанкой

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Поддержание правильной осанки, когда вы сидите, стоите или поднимаете тяжелые предметы, важно для уменьшения ненужной нагрузки на суставы. Правильное выравнивание позвоночника и суставов предотвращает растяжение и износ с течением времени.

Ешьте противовоспалительные продукты

Диета, богатая противовоспалительными продуктами помогает уменьшить боль и воспаление в суставах. Основные питательные вещества для здоровья суставов включают:

Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, семенах льна и грецких орехах.

Кальций и витамин D, питательные вещества, необходимые для здоровья костей. Содержатся в молочных продуктах и ​​листовой зелени.

Витамины С и Е, содержащиеся во фруктах и ​​овощах, защищают суставы от окислительного стресса.

Избегайте травм

Защита суставов от травм помогает предотвратить такие заболевания, как остеоартрит и хронические боли. Использование правильной техники во время занятий спортом или физической активности снижает риск травм суставов. Поэтому выполняйте упражнения только после того, как знаете как это делать правильно.

Купите подходящее снаряжение для тренировок (наколенники, щитки для запястий, обувь) и постепенно увеличивайте интенсивность нового режима тренировок.

Избегайте обезвоживания

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Адекватная гидратация необходима для поддержания здоровья хряща, смягчающего суставы. Хрящ состоит в основном из воды, и хорошее увлажнение гарантирует, что он остается эластичным, эффективно поглощает удары и уменьшает трение во время движения.

Управляйте стрессом

Хронический стресс может привести к мышечному напряжению, что создает дополнительную нагрузку на суставы, говорит эксперт. Методы управления стрессом, такие как медитация и упражнения по глубокому дыханию, могут помочь уменьшить это напряжение и улучшить общее состояние здоровья суставов.

Суставы играют важную роль в вашем движении, поэтому поддерживайте их здоровье, хорошо питаясь и оставаясь физически активными.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.