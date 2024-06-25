Рухатися легко і без болю: 7 способів зберегти здоров'я та рухливість суглобів

Щоб зберегти оптимальну рухливість тіла з віком, вам необхідно подбати про здоров'я суглобів. На щастя, є кілька способів зберегти рухливість суглобів.

Турбота про суглоби має вирішальне значення для підтримки рухливості та загальної якості життя. Здорові суглоби дають змогу вам рухатися плавно, полегшуючи повсякденні дії, як-от ходіння, піднімання важких предметів або набір тексту. Крім рухливості, правильний догляд за суглобами також необхідний для запобігання захворюванням суглобів, наприклад артриту, який може спричиняти сильний біль та скутість. Здорові суглоби також потрібні для підтримки фізичної активності, необхідної для здоров'я серцево-судинної системи, контролю ваги та психічного здоров'я. Про те, як зберегти суглоби здоровими, пише Health Shots.

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Суглоби — це структури, які з'єднують дві або більше кісток нашого тіла, забезпечуючи можливість руху та механічну підтримку. Якщо суглоби не здорові, може розвинутися низка несприятливих станів, серед яких артрит. Це запалення суглобів, що призводить до болю, скутості та набряку. За словами хірурга із заміни суглобів, доктора Б.С. Мурті, найпоширенішими типами є остеоартрит (спричинений зношуванням) і ревматоїдний артрит (аутоімунне захворювання). За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2019 року близько 528 мільйонів людей у світі страждали на остеоартрит. Ось сім ефективних способів зберегти здоров'я суглобів:

Підтримуйте здорову вагу

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Перенесення надмірної ваги тіла створює додаткове навантаження на суглоби, що несуть вагу: коліна, стегна і спину. Це може прискорити знос цих суглобів, що призводить до таких захворювань, як остеоартрит. За словами доктора Мурті, підтримання здорової ваги знижує цей стрес, допомагає запобігти пошкодженню суглобів і полегшує біль у вже уражених суглобах.

Будьте фізично активними

Регулярна фізична активність зміцнює м'язи, що оточують суглоби, забезпечуючи кращу підтримку і стабільність. Такі вправи, як ходьба та їзда на велосипеді, особливо корисні для здоров'я суглобів, оскільки вони покращують гнучкість та зменшують скутість, не спричиняючи при цьому надмірного навантаження. Якщо ви хочете зробити трохи більше, займіться силовими тренуваннями, вони допоможуть у нарощуванні м'язової маси, яка підтримує і захищає суглоби.

Слідкуйте за поставою

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Підтримка правильної постави, коли ви сидите, стоїте або піднімаєте важкі предмети, важлива для зменшення непотрібного навантаження на суглоби. Правильне вирівнювання хребта і суглобів запобігає розтягненню і зносу з плином часу.

Їжте протизапальні продукти

Дієта, багата на протизапальні продукти, допомагає зменшити біль та запалення в суглобах. Основні поживні речовини для здоров'я суглобів включають:

Жирні кислоти омега-3, які містяться в жирній рибі, насінні льону та волоських горіхах.

Кальцій і вітамін D, поживні речовини, необхідні для здоров'я кісток. Містяться в молочних продуктах і листовій зелені.

Вітаміни С і Е, що містяться у фруктах і овочах, захищають суглоби від окисного стресу.

Уникайте травм

Захист суглобів від травм допомагає запобігти таким захворюванням, як остеоартрит і хронічні болі. Використання правильної техніки під час занять спортом або фізичної активності знижує ризик травм суглобів. Тому виконуйте вправи тільки після того, як знаєте як це робити правильно.

Купіть відповідне спорядження для тренувань (наколінники, щитки для зап'ясть, взуття) і поступово збільшуйте інтенсивність нового режиму тренувань.

Уникайте зневоднення

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Адекватна гідратація необхідна для підтримки здоров'я хряща, що пом'якшує суглоби. Хрящ складається здебільшого з води, і хороше зволоження гарантує, що він залишається еластичним, ефективно поглинає удари та зменшує тертя під час руху.

Керуйте стресом

Хронічний стрес може призвести до м'язового напруження, що створює додаткове навантаження на суглоби, каже експерт. Методи управління стресом, як-от медитація та вправи з глибокого дихання, можуть допомогти зменшити це напруження й поліпшити загальний стан здоров'я суглобів.

Суглоби відіграють важливу роль у вашому русі, тому підтримуйте їхнє здоров'я, добре харчуючись і залишаючись фізично активними.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.