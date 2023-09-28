Шкіра, кістки та суглоби: 12 продуктів, у яких міститься найбільше колагену

За молодість, здоров'я шкіри, кісток і навіть серця в нашому організмі відповідає колаген. Запобігти його дефіциту допоможуть певні продукти.

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Колаген — білок, що міститься в організмі людини, який становить близько однієї третини загального вмісту білка в організмі. Він служить будівельним блоком для різних частин вашого тіла, включно зі шкірою, кістками, м'язами, сухожиллями і зв'язками. Іноді його навіть називають свого роду "клеєм", що скріплює ваше тіло, але це трохи перебільшене визначення. Про це пише Health.

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Хоча ваш організм природним чином виробляє колаген, його вироблення має тенденцію знижуватися з віком і впливом ультрафіолету. Щоб зберегти молодість і здоров'я, захистити шкіру, м'язи та зв'язки, вживайте продукти, багаті на колаген.

Кістковий бульйон

Фото: Freepik

Кістки тварин є особливо багатим джерелом колагену. Повільний процес кип'ятіння кісток і сполучних тканин у воді дає змогу колагену в кістках розщеплюватися на желатин, який легше засвоюється організмом. Крім колагену, кістковий бульйон також містить незамінні амінокислоти і мінерали, що робить його поживним доповненням до будь-якої дієти, спрямованої на підвищення рівня колагену.

Риба та морепродукти

Риба, особливо її шкіра й луска, є відмінним джерелом колагену. Колаген, отриманий з риби, відомий як морський колаген, має високу біодоступність. Це означає, що він засвоюється організмом ефективніше, ніж колаген з інших джерел.

Курка

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Курка, особливо курячі хрящі, — природне джерело колагену. Вона багата на колаген типу II, який корисний для здоров'я суглобів і може допомогти полегшити симптоми артриту.

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб у вашому раціоні було більше колагену, вибирайте курячі крильця або м'ясо зі шкірою.

Яловичина

Яловичина, особливо бичача шкура та кістки, є багатим джерелом колагену. Колаген, отриманий з яловичини, часто званий бичачим колагеном, в основному складається з колагену типу I і типу III. Ці типи колагену необхідні для здоров'я та міцності шкіри, кісток і зубів.

Стейк, особливо шматки, що містять сполучну тканину, також містять колаген. Однак варто зазначити, що колаген у стейку не так легко доступний, як у шматках, що містять більше сухожиль, наприклад у коротких ребрах.

Цитрусові

Фото: Pixabay

Хоча цитрусові самі по собі не містять колагену, такі фрукти, як апельсини і грейпфрути, багаті вітаміном С, який допомагає організму виробляти колаген. Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі проколагену, попередника колагену в організмі.

Ягоди

Подібно до цитрусових, ягоди є природним джерелом вітаміну С, який дає змогу організму виробляти колаген і ефективно його використовувати. Тому, хоча ягоди самі по собі не містять колагену, вони допомагають організму виробляти його природним шляхом.

Яєчні білки

Яєчні білки є джерелом проліну — амінокислоти, необхідної для вироблення колагену. І хоча жовтки не містять конкретно колагену, вони багаті поживними речовинами, необхідними для вироблення колагену в організмі.

Часник

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Часник багатий на сірку, яка відіграє важливу роль у виробленні колагену й запобігає його руйнуванню в організмі. Часник містить таурин і ліпідну кислоту — сполуки, які допомагають відновити пошкоджені волокна колагену. Таким чином, додавання часнику до вашого раціону може стати ефективним способом підтримати і поліпшити вироблення природного колагену в організмі.

Молочні продукти

Молочні продукти, такі як молоко, сир та йогурт можуть побічно підтримувати вироблення колагену в організмі. Хоча вони самі по собі не містять колагену, вони багаті двома незамінними амінокислотами, проліном і гліцином, які є ключовими компонентами молекул колагену.

Крім того, кальцій і вітамін D, що містяться в молочних продуктах, підтримують загальне здоров'я і розвиток кісток.

Кешью

Фото: Freepik

Кеш'ю, хоча і не містять колаген безпосередньо, зате відіграє важливу роль у його виробленні. Вони багаті міддю — мінералом, який відіграє вирішальну роль у виробленні колагену й еластину. Еластин, як і колаген, надає шкірі міцності та гнучкості, а для його виробництва необхідна мідь. Крім того, кеш'ю — гарне джерело цинку, ще одного мікроелемента, життєво важливого для здатності організму відновлюватися і виробляти колаген.

Свинячі шкурки

Свинячі шкурки — ефективне джерело харчового колагену, оскільки свинина містить велику кількість природного колагену. Під час вживання цей колаген розщеплюється в нашому організмі на амінокислоти, які потім можна використовувати для відновлення нашого власного колагену. Крім того, свинячі шкурки багаті білком та гліцином, незамінною амінокислотою, що має вирішальне значення для синтезу колагену.

Устриці

Фото: Pixabay

Ви будете здивовані, але устриці відіграють життєво важливу роль у виробництві колагену. Лише кілька устриць із високим вмістом цинку можуть забезпечити навіть більше рекомендованої щоденної норми колагену.

Цинк є найважливішим компонентом у створенні та відновленні колагену, який сприяє здоров'ю і загоєнню шкіри. Крім того, устриці багаті амінокислотами, такими як гліцин і пролін, основними будівельними блоками білків колагену.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.