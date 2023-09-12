Як зробити шкіру гладенькою. Косметолог назвала 4 причини, які викликають нерівність

Пружна гладенька шкіра – ознака молодості, тому кожна жінка прагне зробити шкіру свого обличчя ідеальною. Спеціально для Фокуса, косметологиня Анна Круглик розповідає про те, які причини викликають нерівність шкіри.

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Нерівність, шороховастість та бугристість шкіри може бути викликана різними причинами, тому, щоб усунути цю проблему потрібно, в першу чергу, визначити, що посприяло цьому стану. Лікар-косметолог розповіла Фокусу про те, які поширені причини нерівності шкіри та які косметичні засоби можуть допомогти вам розв'язувати цю проблему.

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Розширені пори, запалення, вугревий висип та акне негативно впливають на зовнішній вигляд шкіри та можуть залишати після себе наслідки у вигляді ямок та шрамів. Крім цього, косметологиня Анна Круглик виділяє наступні причини нерівності шкіри.

Сухість шкіри

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Недостатнє зволоження призводить до нерівності та шороховастості шкіри. Суха зневоднена шкіра стає стягнутою та нерівною, має тьмяний вигляд та невірномірний тон. Така шкіра втрачає еластичність, тому на ній стають надзвичайно помітні зморшки.

Гіперкератоз

"Гіперкератоз проявляється у вигляді накопичення мертвих клітин та потовщення рогового шару шкіри", — зазначає Анна Круглик.

При цій патології рогові клітини починають посилено ділитися, тому відбувається порушення злущення, в результаті чого шкіра потовщується та стає нерівною.

Суха себорея

"Суха себорея – це надлишок шкірного сала, яке має жорстку, воскову текстуру і може буквально стирчати з пор", — каже косметологиня.

Активність сальних залоз

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"Підвищена активність сальних залоз у сукупності з гіперкератозом провокує появу закритих комедонів, за рахунок чого, шкіра має бугристий рельєф", — каже косметологиня.

Дуже важливо визначити причину появи нерівності шкіри, адже від цього залежить лікування. Тому не варто займатися самодіяльністю, а краще одразу звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

"Залежно від причини виникнення шороховастості або бугристості шкіри, косметолог підбирає відповідну процедуру. Це може бути доглядова процедура направлена на активне зволоження, наприклад Hydra Fill від Meder. Карбоксітерапія, пілінги, масаж обличчя", — каже Анна Круглик.

Домашній догляд

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Правильно підібраний домашній догляд є дуже важливим елементом, який допоможе зберегти молодість та здоров’я шкіри. Проте, щоб не нашкодити своїй шкірі, бажано, щоб домашній догляд підбирав косметолог з урахуванням типу шкіри, стану шкіри та причин які викликали ті чи інші недоліки. Часто за допомогою якісного домашнього догляду можна закрити більшість питань зі шкірою та зекономити на дорогих салонних процедурах.

"Залежно від причини появи таких недоліків, як не рівний рельєф, підбирається домашній догляд. Наприклад, при сухості шкіри, важливо використовувати зволожувальний концентрат або сироватку. При гіперкератозі потрібно використовувати засоби для відлущення мертвих клітин 2-3 рази на тиждень. Для цього рекомендується ензимний пілінг. При інших причинах також допоможе ензимний пілінг 1-2 рази на тиждень та себорегулюючи активи, такі як, азелаїнова кислота, саліцилова кислота, бакучілол, ніацинамід", — радить косметологиня.

Як попередити нерівність шкіри?

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Для попередження появи нерівностей шкіри важливо щодня правильно очищувати шкіру обличчя, зволожувати та 1-2 рази на тиждень використовувати ензимний пілінг для відлущення мертвих клітин.

"Основні базові засоби, які повинні бути на поличці у кожної жінки — це очищуючий засіб, тонік, ензимний пілінг та зволожувальний, захисний крем", — радить Анна Круглик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця