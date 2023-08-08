Щоденний догляд: 5 правил догляду за жирною та комбінованою шкірою

Здоров'я вашої шкіри залежить від щоденного правильно підібраного догляду. Як доглядати за жирною та комбінованою шкірою, щоб вона була здоровою та сяючою?

Related video

Здорова й сяюча шкіра — це не тільки результат гарних генів. Ваш спосіб життя та щоденний догляд за шкірою мають вирішальний вплив на її зовнішній вигляд. До слова, мало купити дорогі засоби, важливо знати тип своєї шкіри, щоб підібрати правильний догляд. Про це пише Stylecraze.

Як визначити свій тип шкіри

Фото: maskne

Перед тим, як розпочати догляд, важливо визначити свій тип шкіри. Якщо ви не впевнені у своєму, ось простий спосіб визначити його:

Нормальна шкіра. Збалансований тип шкіри, вона не надто жирна і не надто суха, а також не надто чутлива до будь-яких зовнішніх подразників.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Жирна шкіра. Якщо ваша Т-зона блискуча і жирна, можливо, у вас жирна шкіра. Жирна шкіра, як правило, має великі сальні залози, які в надлишку виробляють шкірне сало. Така шкіра схильна до акне.

Суха шкіра. Якщо ваша шкіра стягнута й свербить, особливо після умивання, у вас суха шкіра. Цей тип шкіри схильний до передчасного старіння.

Комбінована шкіра. Якщо у вас Т-зона жирна, а щоки та інша частина обличчя сухі, у вас комбінована шкіра.

Чутлива шкіра. Якщо шкіра реагує на будь-який продукт і легко подразнюється (особливо після перебування на сонці), у вас чутлива шкіра.

Яким би не був тип шкіри, очищення, тонізація і зволоження є найважливішими процедурами з догляду за шкірою.

Процедура догляду за жирною шкірою

Фото: Getty Images

Жирна шкіра має гіперактивні залози, які виробляють надлишок шкірного сала. Мета процедури догляду за шкірою має полягати в тому, щоб звести до мінімуму шкірне сало і підтримувати нормальний рівень зволоження.

Ранкові процедури

Очищення. Якщо у вас жирна шкіра, важливо мати якісний очищувальний засіб для умивання обличчя. Ви також можете пошукати безмасляні очищувальні гелі або пінки. Віддавайте перевагу продуктам без сульфатів, оскільки вони контролюють жирність й знижують ризик пересушування шкіри.

Відлущування. Залежно від рівня толерантності шкіри ви можете використовувати м'які ексфоліанти на основі AHA два або три рази на тиждень. Якщо ви віддаєте перевагу скрабам, використовуйте м'який засіб раз на тиждень, щоб позбутися вугрів, білих крапок і закупорених пор. Проте уникайте використання скрабів з волоських горіхів для відлущування шкіри, особливо якщо у вас активні прищі, оскільки вони можуть бути досить агресивні для вашого типу шкіри.

Фото: Getty Images

Тонізування. Тонік без спирту з такими інгредієнтами, як натрій PCA, гамамеліс або герань, — це те, що потрібно для жирної шкіри. Ці в'яжучі інгредієнти допомагають очистити шкіру і звузити пори, не пошкоджуючи та не зневоднюючи шкіру.

Зволоження. Всупереч поширеній думці, зволоження має вирішальне значення навіть для жирної шкіри. Зневоднена шкіра може спричинити перевантаження сальних залоз, посиливши проблему.

Шукайте безмасляні зволожувальні засоби. Некомедогенні гелі та лосьйони на водній основі є хорошим варіантом для жирної шкіри. Ці продукти легкі, зберігають шкіру зволоженою і надають їй матового відтінку. Якщо у вас дуже жирна шкіра, ви можете використовувати якісний зволожувальний гель.

Сонцезахисний крем. Використовуйте матуючі сонцезахисні засоби на основі гелю. Продукти з оксидом цинку можуть кардинально змінити ваш догляд за шкірою, вони надають шкірі матовість, а також запобігають появі прищів.

Вечірні процедури

Фото: Freepik

Очищення. Використовуйте той самий очищувальний засіб, яким ви користуєтеся вранці.

Тонізування. Нанесіть на обличчя той самий тонік, який ви використовуєте для ранкового догляду.

Сироватка (AHA/BHA). Жирна шкіра зазвичай має розширені пори, а сироватки з AHA/BHA допомагають звести до мінімуму появу пор. Якщо у вас схильна до акне шкіра, шукайте в продукті такі інгредієнти, як саліцилова кислота.

Сироватка (ретинол). Використовуйте будь-яку сироватку з ретинолом. Ця сироватка корисна для жирної шкіри, оскільки за постійного використання допомагає звести до мінімуму появу пор. Однак ретинол може підійти не всім. Тому перед використанням продуктів на основі ретинолу проконсультуйтеся з дерматологом. Крім того, якщо ви використовуєте ретинол після продуктів AHA-BHA, почекайте щонайменше 30 хвилин, перш ніж наносити продукти шарами.

Нічний крем. Ви можете використовувати нічний крем на водній основі без олій і некомедогенний нічний крем на водній основі, щоб зафіксувати всі засоби для догляду за шкірою, які ви нанесли. Зволожувальний крем на водній основі ідеально підходить для жирної шкіри, оскільки він дуже легкий.

Додаткові процедури

Фото: Getty Images

Ви можете використовувати олії для обличчя і маски з глини як додаткові засоби для контролю шкірного сала й збереження здоров'я шкіри. Глиняні маски допомагають увібрати надлишки шкірного сала та зберегти чистоту шкіри, а олії для обличчя забезпечують додаткове зволоження.

Догляд за комбінованою шкірою

Комбінована шкіра місцями жирна, місцями суха. Але це не означає, що ви маєте слідувати двом окремим процедурам з догляду за шкірою. Замість цього потрібно знайти баланс.

Ранкові процедури

Очищення. Дотримуйтесь інструкцій для жирної шкіри. Якщо це занадто сушить вашу шкіру, перейдіть на очищувальний лосьйон, який не піниться.

Тонізування. Використовуйте тональні засоби, призначені для комбінованої шкіри. Вони спеціально розроблені для очищення шкіри без сухості. Шукайте такі інгредієнти, як саліцилова кислота, гамамеліс, зелений чай та молочна кислота. Уникайте продуктів на основі алкоголю та ароматизаторів.

Фото: Freepik

Сироватка. Зволожувальна сироватка — найкращий вибір для комбінованої шкіри. Сироватки забезпечують додаткову дозу зволоження, запобігають відчуттю стягнутості та не викликають відчуття важкості. Обирайте сироватку, що містить гіалуронову кислоту. Сироватки на основі вітаміну С також ідеально підходять для комбінованої шкіри, оскільки цей антиоксидант захищає її від агресивного впливу навколишнього середовища.

Зволоження. Хоча вам не потрібно використовувати безмасляний зволожувальний крем для комбінованої шкіри, майте в косметичці легкий матувальний зволожувальний крем, який контролюватиме жирність, зберігаючи вашу шкіру зволоженою.

Сонцезахисний крем. Сонцезахисний крем є обов'язковим для всіх типів шкіри. Обирайте сонцезахисний крем з SPF 30 і рейтингом PA+, який забезпечує матове покриття.

Вечірні процедури

Фото: Getty Images

Очищення. Використовуйте той самий очищувальний засіб, яким ви користуєтеся вранці.

Тонізування. Нанесіть на обличчя той самий тонік, який ви використовуєте для ранкової процедури.

Сироватка AHA/BHA. Виберіть сироватку AHA/BHA для вашої шкіри. AHA дуже м'яко впливає на шкіру, а BHA (наприклад, саліцилова кислота) відлущує шкіру й запобігає появі прищів.

Крем під очі. Ви маєте живити ділянку під очима. Якщо у вас є якісь конкретні проблеми, наприклад, набряки або темні кола, виберіть крем, який вирішує ці проблеми.

Зволоження. Зволожуйте обличчя тим самим продуктом, яким ви користуєтеся вранці.

Додаткові процедури

Як і при жирній шкірі, ви можете використовувати маски на основі глини, але тільки на жирних ділянках. Ви також можете час від часу робити масаж з використанням олії для обличчя. Це зберігає вашу шкіру зволоженою, не спричиняючи надмірної жирності.

Нагадаємо, косметолог розповіла, як мати вигляд на мільйон без дорогих салонних процедур.

Раніше Фокус писав про те, які топ-10 ефірних олій допоможуть прибрати зморшки і відстрочити старіння шкіри.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.