Домашній догляд: як виглядати на мільйон без дорогих салонних процедур - косметолог

Жінки часто нехтують домашнім доглядом, обираючи лише швидкі салонні процедури, а дарма. Косметологиня Ольга Біла розказує Фокусу про те, чому домашній догляд є дуже важливим та чому він має передувати більш серйозним косметичним процедурам.

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Домашній догляд за шкірою має з’явитися у дівчинки ще у віці 12-14 років, під час перехідного віку, коли у підлітка формується гормональна система, а потім вже під час дорослішання змінюватись, відповідно потребам та особливостям шкіри. Не потрібно чекати якогось певного віку, щоб "почати доглядати за шкірою", вона потребує вашої уваги завжди. Чому домашній догляд важливий, як правильно його підібрати та чи допоможе він відтермінувати старіння шкіри, Фокусу розповіла лікар, косметолог салону краси "Santa Monica" Ольга Біла.

Чому домашній догляд важливий

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"Правильний догляд за допомогою професійно підібраних засобів може надовго відтермінувати будь-яке зовнішнє вручання та зберегти молодість шкіри. Тож перед тим, як наважуватися на серйозні косметологічні процедури, я раджу почати з правильного домашнього догляду за шкірою, враховуючи її тип, спосіб життя, наявність чи відсутність шкідливих звичок, харчування, стан організму в цілому", — каже косметологиня.

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Важко уявити сучасну жінку, у якої немає зволожувального крему, засобу від сонця, сироватки з гіалуроновою кислотою, патчів та інших необхідних потреб. У кожної цей перелік буде різним, в залежності від віку, типу шкіри, місця проживання тощо. Іноді, щоб підібрати ефективний домашній догляд, варто звернутися за професійною допомогою до косметолога. Це допоможе вам зекономити час та гроші й уникнути небажаних експериментів зі шкірою.

"На щастя, на сьогодні існують засоби догляду, які враховують усі особливості та допомагають глибоко очистити шкіру, відновити її, захищаючи від шкідливого впливу. В нагоді стануть професійні засоби, які грамотно підбере ваш спеціаліст. Серед споживачів популярністю користуються засоби, що містять натуральні рослинні інгредієнти, живильні антиоксиданти та репаративні пептиди для відновлення та глибокого зволоження шкіри", — говорить Ольга Біла.

Які проблеми може вирішити домашній догляд

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Щоденний домашній догляд допоможе зберегти та продовжити молодість та красу шкіри, адже вона має щоденні базові потреби у зволоженні, очищенні, захисті від сонця тощо. Щоденна рутина допоможе позбутися дрібних недоліків: сухості, чорних точок, зморшок.

"Існує космецевтика, яка працює над поліпшенням балансу життєво необхідної вологи навіть під час сну, коли ми відпочиваємо, а механізми, що входять до складу спеціальних засобів, сприяють регенерації клітин", — каже косметологиня.

Якщо не доглядати за шкірою, то вона швидко втрачає вологу, еластичність, пружність, з’являються видимі ознаки старіння, зморшки та птоз. В такому разі потрібно буде докласти багато часу та зусиль, щоб виправити це та привести шкіру до притомного стану.

"Часто клієнт хоче отримати миттєвий ефект від використання косметики, який буде очевидний вже сьогодні й зараз. Серед доглядових професійних програм є такі, що дозволяють за короткий період отримати гарний пролонгованих терапевтичний ефект, тобто так звані "процедури на вихід" перед важливою подією чи фотосесією", — говорить Ольга Біла.

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Проте варто пам’ятати, що дива не існує і якщо ви не будете доглядати за своїм обличчям, то навряд чи навіть салонні процедури зможуть швидко виправити ситуацію та надати вам бажаний ефект. Тому регулярно відвідуйте косметолога, який підбиратиме та змінюватиме ваш догляд, робитиме косметичні процедури, які допоможуть надовго зберегти молодий та свіжий вигляд без дорогих салонних процедур та хірургічних втручань.

"Важливо, щоб косметика, яка красується на вашій поличці, не була тестована на тваринах, не містила парабенів і фталатів, була дерматологічно безпечна, гіпоалергенна, ефективна для всіх типів шкіри. А щоб зрозуміти, який догляд потрібен, варто все ж звертатися за консультацією до косметолога, який допоможе підібрати засоби, які потрібні саме вам під ваші потреби та стан шкіри", — радить косметологиня.

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Раніше Фокус писав про те, що не варто витрачати час на нескінченні доглядові процедури, існує засіб, який допоможе вашій шкірі зберегти молодість та сяйво. І це гіалуронова кислота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.