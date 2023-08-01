Домашний уход: как выглядеть на миллион без дорогих салонных процедур — косметолог

Женщины часто пренебрегают домашним уходом, выбирая только быстрые салонные процедуры, а зря. Косметолог Ольга Белая рассказывает Фокусу о том, почему домашний уход очень важен и почему он должен предшествовать более серьезным косметическим процедурам.

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Домашний уход за кожей должен появиться у девочки еще в возрасте 12-14 лет, во время переходного возраста, когда у подростка формируется гормональная система, а затем уже во время взросления меняться, соответственно потребностям и особенностям кожи. Не нужно ждать какого-то определенного возраста, чтобы "начать ухаживать за кожей", она требует вашего внимания всегда. Почему домашний уход важен, как правильно его подобрать и поможет ли он отсрочить старение кожи, Фокусу рассказала врач, косметолог салона красоты "Santa Monica" Ольга Белая.

Почему домашний уход важен

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"Правильный уход с помощью профессионально подобранных средств может надолго отсрочить любое внешнее воздействие и сохранить молодость кожи. Поэтому перед тем, как решаться на серьезные косметологические процедуры, я советую начать с правильного домашнего ухода за кожей, учитывая ее тип, образ жизни, наличие или отсутствие вредных привычек, питание, состояние организма в целом", — говорит косметолог.

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Трудно представить современную женщину, у которой нет увлажняющего крема, средства от солнца, сыворотки с гиалуроновой кислотой, патчей и других необходимых потребностей. У каждой этот перечень будет разным, в зависимости от возраста, типа кожи, места проживания и т.д. Иногда, чтобы подобрать эффективный домашний уход, стоит обратиться за профессиональной помощью к косметологу. Это поможет вам сэкономить время и деньги, избежав нежелательных экспериментов с кожей.

"К счастью, сегодня существуют средства ухода, которые учитывают все особенности и помогают глубоко очистить кожу, восстановить ее, защищая от вредного воздействия. Пригодятся профессиональные средства, которые грамотно подберет ваш специалист. Среди потребителей популярностью пользуются средства, содержащие натуральные растительные ингредиенты, питательные антиоксиданты и репаративные пептиды для восстановления и глубокого увлажнения кожи", — говорит Ольга Белая.

Какие проблемы может решить домашний уход

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Ежедневный домашний уход поможет сохранить и продлить молодость и красоту кожи, ведь она имеет ежедневные базовые потребности в увлажнении, очищении, защите от солнца и тому подобное. Ежедневная рутина поможет избавиться от мелких недостатков: сухости, черных точек, морщин.

"Существует космецевтика, которая работает над улучшением баланса жизненно необходимой влаги даже во время сна, когда мы отдыхаем, а механизмы, входящие в состав специальных средств, способствуют регенерации клеток", — говорит косметолог.

Если не ухаживать за кожей, то она быстро теряет влагу, эластичность, упругость, появляются видимые признаки старения, морщины и птоз. В таком случае нужно будет приложить много времени и усилий, чтобы исправить это и привести кожу в сознание.

"Часто клиент хочет получить мгновенный эффект от использования косметики, который будет очевиден уже сегодня и сейчас. Среди уходовых профессиональных программ есть такие, которые позволяют за короткий период получить хороший пролонгированный терапевтический эффект, то есть так называемые "процедуры на выход" перед важным событием или фотосессией", — говорит Ольга Белая.

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Однако стоит помнить, что чуда не существует и если вы не будете ухаживать за своим лицом, то вряд ли даже салонные процедуры смогут быстро исправить ситуацию и предоставить вам желаемый эффект. Поэтому регулярно посещайте косметолога, который будет подбирать и менять ваш уход, делать косметические процедуры, которые помогут надолго сохранить молодой и свежий вид без дорогих салонных процедур и хирургических вмешательств.

"Важно, чтобы косметика, которая красуется на вашей полочке, не была тестирована на животных, не содержала парабенов и фталатов, была дерматологически безопасна, гипоаллергенна, эффективна для всех типов кожи. А чтобы понять, какой уход нужен, стоит все же обращаться за консультацией к косметологу, который поможет подобрать средства, которые нужны именно вам под ваши потребности и состояние кожи", — советует косметолог.

Напомним, топ 10 эфирных масел, которые помогут убрать морщины и отсрочить старение кожи

Ранее Фокус писал о том, что не стоит тратить время на бесконечные уходовые процедуры, существует средство, которое поможет вашей коже сохранить молодость и сияние. И это гиалуроновая кислота.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.