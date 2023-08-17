Учені назвали 5 найкорисніших вправ, які допоможуть зберегти здоров'я

Від піших прогулянок і плавання до відомих усім вправ Кегеля — ось неповний список вправ, які здатні поліпшити здоров'я, зміцнити кістки і суглоби, а також підвищити працездатність.

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Якщо ви вирішили зайнятися здоров'ям і зробити своє життя активнішим, дослідження, проведене Гарвардською медичною школою, в якому визначено 5 найкорисніших фізичних вправ, може бути корисним для вас. Вчені вважають, що певні види тренувань здатні творити дива для вашого здоров'я. Нескладні фізичні вправи можуть допомогти контролювати вагу, покращувати координацію рухів, зміцнювати кістки і навіть запобігати зниженню когнітивних функцій. Про це пише Vogue Italia.

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Незалежно від віку та рівня фізичної підготовки, ці вправи є одними з найкращих, які допоможуть вам залишатися у формі та зміцнити своє здоров'я. Але як часто їх потрібно практикувати? За даними Гарвардської медичної школи, "якщо ви займаєтеся будь-якою формою аеробних вправ щонайменше 30 хвилин на день і включаєте два дні силових тренувань на тиждень, ви можете вважати себе активною людиною". Отже, ось 5 найкращих вправ, на думку вчених.

Плавання

Фото: Getty Images

Згідно з кількома дослідженнями, плавання — найкращий вид спорту. Плавання у воді підтримує тіло й знижує навантаження на суглоби, тому рухи більш плавні та повільні. "Плавання корисне для людей з артритом, тому що дає змогу їм знизити навантаження на опорно-руховий апарат", — пояснює доктор І-Мін Лі, професор медицини Гарвардської медичної школи. Крім того, плавання тренує і тонізує всі м'язи. Регулярне плавання допомагає поліпшити витривалість, обмін речовин і фізичну форму, одночасно працюючи над диханням. Як аеробна активність, воно також покращує серцево-судинну систему.

Тайцзи

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Це китайське бойове мистецтво, відоме як "медитація в русі", поєднує в собі м'який рух і розслаблення. Завдяки плавним, органічним рухам сеанс тайцзи м'яко впливає на всі м'язи й заспокоює розум. Це заняття, яким може займатися кожен, незалежно від віку та фізичного стану. Ефекти та переваги тайцзи, зокрема, стосуються контролю рівноваги в літніх людей, для яких ці вправи є надзвичайно ефективними, зазначає доктор Лі: "Тому що рівновага є важливим компонентом фізичної підготовки, а з віком вона втрачається.

Силові тренування

Фото: Getty Images

"Якщо ви не використовуєте свої м'язи, вони з часом втрачають силу", — пояснює доктор Лі. Крім того, "чим більше у вас м'язів, тим більше калорій ви спалюєте, тому легше підтримувати вагу". "Тренування м'язів може допомогти зберегти функцію мозку в літньому віці", — кажуть експерти. Але обов'язково починайте з малого, а потім збільшуйте вагу: "Почніть усього з одного кг. Ви маєте бути в змозі легко підняти вагу 10 разів. Через кілька тижнів трохи збільште вагу".

Піші прогулянки

Фото: Pixabay

Це, напевно, найпростіша фізична активність, яку можна ввести у свій розпорядок дня. "Ходьба — це проста, але потужна вправа. Вона може допомогти вам залишатися у формі, знизити рівень холестерину, зміцнити кістки, контролювати кров'яний тиск, поліпшити настрій і знизити ризик низки захворювань (таких, як діабет і хвороби серця)". Результати досліджень показують, що ходьба нарівні з іншими фізичними навантаженнями здатна поліпшити пам'ять й запобігти віковим проблемам.

Вправи Кегеля

Хоча вправи Кегеля менш відомі, вони, як і раніше, входять до п'ятірки найкращих вправ, на думку Гарвардської медичної школи. Вчені вважають, що головна перевага цих вправ полягає у зміцненні м'язів тазового дна, що підтримують сечовий міхур. "Сильні м'язи тазового дна можуть допомогти запобігти нетриманню сечі. Однак це заняття не тільки для жінок".

Як правильно виконувати вправу Кегеля? "Напружте м'язи, які ви використовували б, щоб уникнути сечовипускання. Утримуйте скорочення протягом двох-трьох секунд, а потім розслабтеся. Переконайтеся, що ви повністю розслабили м'язи тазового дна після скорочення. Повторіть цю вправу 10 разів".

Нагадаємо, "Шатпавалі" — це аюрведична концепція, згідно з якою ви маєте робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.