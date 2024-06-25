Цифри щастя на екрані телефону. Як обрати своє поєднання

В нумерології, як і в картах таро, існують 22 аркани. Енергії карт таро тісно повʼязані з розшифруванням чисел в матриці долі, але водночас мають і свої певні деталі та відмінності.

Кожна цифра має свою певну енергію, тому, розуміючи їхнє значення, можна використовувати числа задля притягнення вдачі та здійснення своїх бажань. Нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокусу розповіла про найпопулярніші цифри, які часто ставлять на заставки телефонів. І про те, які події та обставини вони можуть привнести чи змінити.

За словами Валерії Мартиненко,є декілька найголовніших чисел, які відповідають за різні сфери реалізації. Наприклад, 8 вважається найбільш грошовим числом. Це енергія сили, справедливості, карми та закону. Тому, якщо ваша ціль — притягнути в своє життя фінансову удачу, ви можете поставити картинку з цією цифрою на заставку свого телефону.

Якщо ви хочете навчитися більше собі довіряти, чути свій внутрішній голос та наповнитися більшою свідомістю, тоді, за словами нумерологині, вашим талісманом може стати число 2.

Заставка на телефоні

"6 — число любові. Якщо сфера відносин — це те, що турбує вас найбільше, вашим талісманом може стати саме ця цифра. 1 — енергія лідерства, ухвалення важливих рішень, проявленості, перемін в житті.

Якщо ви стоїте перед важливим вибором, якщо прагнете досягти успіху в бізнесі чи карʼєрі, ваше число один", — пояснила Валерія Мартиненко.

Якщо ви загубили себе, втратили внутрішню опору, або якщо вас турбує сфера здоровʼя, за словами Валерії Мартиненко, то вам допоможе цифра 9, яка відповідає за енергію допомоги людям, зцілення душі та тіла.

Заставка на телефоні Фото: Фокус

Цифра 10 — енергія фортуни. Тому, як пояснює нумерологиня, якщо вдача завжди вас оминає, то притягнути її допоможе саме це число.

За словами Валерії Мартиненко, число 17 — це енергія зірки. Тому, якщо ви прагнете популярності, визнання, ваш талісман 17.

Якщо у вас проблеми в сімʼї чи хотілося б мати більш тісний звʼязок з членами родини, ви можете поставити на заставку телефона число 20. Саме воно має енергію звʼязку з родом.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 способів зберегти здоров'я та рухливість суглобів.

Крім цього, Фокус писав, що дата народження розповість про вашу долю.