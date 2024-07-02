Как помочь растениям пережить жару: 5 советов

Растения, как и люди, страдают от жары и могут от нее даже погибнуть. Чтобы помочь им пережить горячие дни, необходимо знать несколько простых правил.

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Изнурительная жара, которая уже несколько дней испытывает украинцев на прочность, не менее тяжело переносится и растениями в садах и на дачах. Сейчас – время цветения лилий, роз и других цветов, и от горячего воздуха и нехватки влаги они вянут, получают солнечные ожоги и даже гибнут. Как минимизировать последствия зноя для растений, рассказал ресурс Als garden and home.

Для начала отметим, что растения в контейнерах более уязвимы к сильной жаре и непогоде, поскольку температура воздуха может "поджарить" корни и верхушки. Растения с мелкой корневой системой, особенно однолетники, которые находятся в подвесных корзинах, больше всего могут пострадать от жары. А вот суккуленты хорошо переносят высокую температуру.

Как же помочь растениям пережить летнюю жару?

Больше поливайте

Высокие температуры потребуют большего полива, поскольку увеличивается скорость потери воды листьями растения. Это приводит к солнечным ожогам и увяданию. Увеличьте количество дополнительного полива. Очень важно учитывать время суток, когда вы поливаете растения. Полив в середине дня будет не таким эффективным, потому что кустарники, многолетники и растения тратят свою энергию на то, чтобы пережить жару, а не на поглощение воды. Лучшее время для полива растений — утро, когда температура ниже. Не переусердствуйте, потому что это также может нанести вред вашим растениям, даже в жару.

Обильный полив рано утром даст растениям силы пережить высокие температуры Фото: Freepik

Пропустите подкормку

Растения используют все свои ресурсы, чтобы пережить жару, и не могут сэкономить энергию, необходимую для поглощения удобрений. Вместо этого удобрения остаются в почве и могут сжечь растение. Когда жаркая погода закончится, вернитесь к обычному графику внесения удобрений.

Избегайте обрезки

Обгоревшая на солнце поросль на растениях может спровоцировать соблазн обрезать ее, но делать этого нельзя! Эта обожженная солнцем листва защищает внутреннюю часть растения, обеспечивая тень и защиту от солнца. Подождите, пока температура не вернется к норме, на случай новой волны тепла.

Обеспечьте временную тень

В жаркий день мы спасаемся от жары, перемещаясь в тень или в помещение. К сожалению, растения на это не способны. Поэтому необходимо обеспечить им защиту от солнца. Над растениями можно натянуть затеняющую сетку. Если у вас есть растения в контейнерах, перемещайте их в затененные места.

Дополнительная тень поможет растениям в зной Фото: Соцсети

Мульчирование

Корни растений также могут пострадать от высоких температур. Добавление слоя мульчи вокруг почвопокровных растений, кустарников и деревьев сохранит почву на пару градусов прохладнее, предотвращая ее высыхание. Нанесите мульчу толщиной около 7 см вокруг растений, распределив ее возле капельной линии или источника воды.

Мульчирование – один из самых эффективных способов сохранить корни растений в жару Фото: Leto.ua

Как определить, что жара все же повредила растения?

Увядание

У каждого растения есть своя "точка постоянного увядания", которая определяет, сможет ли оно восстановиться, или нет. Если оно пройдет эту точку, никакая вода или забота не смогут вернуть его обратно. Если листья вашего растения начинают набухать после того, как вы его обильно полили, то с растением все в порядке.

Высохшие листья

Когда это произойдет, проверьте, являются ли стебли гибкими или зелеными: если да, то ваше растение все еще живо. Если на листьях есть зелень, это также означает, что ваше растение можно спасти. Как мы уже упоминали выше, не удаляйте обожженные солнцем листья до тех пор, пока не пройдет жара, потому что они защищают здоровые части вашего растения.

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