"Моя дорогая подруга": Сара Фергюсон обратилась к принцессе Диане (фото)

Первая жена британского короля Чарльза III родилась 1 июля 1961 года. Она трагически ушла из жизни в августе 1997 года после аварии в Париже.

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Сара Фергюсон в день рождения покойной принцессы Дианы показала архивное фото с ней и обратилась к подруге. Снимок бывшая жена принца Эндрю опубликовала в Instagram.

"Поздравляю с днем рождения мою дорогую подругу Диану. Ты была опорой света и любви. И какое наследие ты оставила позади. Я навсегда запомню наш смех и тот родной, добрый дух, который я нашла в тебе. Я уверена, что ты всегда за нами наблюдаешь. Покойся с миром, подруга", — написала Сара.

На архивном фото невестки покойной королевы Елизаветы II улыбались и наблюдали, судя по всему, за традиционным пролетом авиации на важных мероприятиях для монархии.

1 июля 2024 года мама принца Уильяма и принца Гарри праздновала бы 63-летие.

Сара Фергюсон и принцесса Диана

Также дань памяти Диане отдал ее родной брат Чарльз Спенсер. Он опубликовал архивное фото сестры, написав: "63 года назад в этот день".

Принцесса Диана Фото: скріншот

Принцесса Диана и тогда еще наследник престола, принц Чарльз, поженились в 1981 году. 21 июня 1982 года она родила принца Уильяма (его полное имя — Уильям Артур Филипп Луи), а через два года, 15 сентября 1984-го, на свет появился принц Гарри (Генри Чарльз Альберт Дэвид).

Когда мальчики были подростками, они остались без матери после ее трагической гибели в Париже в результате ДТП. За год до этого, в 1996, Диана и Чарльз официально развелись.

Ей разрешили сохранить титул принцессы Уэльской, однако Диана лишилась статуса Ее Королевского Высочества. Это означало, что отныне она должна была делать реверанс перед теми, кто таким статусом обладает, включая собственных детей.

На момент смерти она встретилась с египетским кинопродюсером Доди аль-Файедом. Они вместе погибли в столице Франции.

Напомним, как принцесса Диана выглядела в детстве.

Также Фокус писал о разводе брата принцессы Дианы.