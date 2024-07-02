"Моя дорога подруга": Сара Фергюсон звернулася до принцеси Діани (фото)

Перша дружина британського короля Чарльза ІІІ народилася 1 липня 1961 року. Вона трагічно пішла із життя у серпні 1997 року після аварії в Парижі.

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Сара Фергюсон у день народження покійної принцеси Діани показала архівне фото з нею та звернулася до подруги. Знімок колишня дружина принца Ендрю опублікувала в Instagram.

"Вітаю з днем народження мою дорогу подругу Діану. Ти була опорою світла та любові. І яку спадщину ти залишила позаду. Я назавжди запам'ятаю наш сміх і той рідний, добрий дух, який я знайшла в тобі. Я впевнена, що ти завжди за нами спостерігаєш. Спочивай з миром, подруго", — написала Сара.

На архівному фото невістки покійної королеви Єлизавети ІІ посміхалися та спостерігали, судячи з усього, за традиційним прольотом авіації на важливих заходах для монархії.

1 липня 2024 мама принца Вільяма та принца Гаррі святкувала би 63-річчя.

Сара Фергюсон та принцеса Діана

Також данину памʼяті Діані віддав її рідний брат Чарльз Спенсер. Він опублікував архівне фото сестри, написавши: "63 роки тому в цей день".

Принцеса Діана Фото: Скріншот

Принцеса Діана та тоді ще спадкоємець престолу, принц Чарльз, одружилися у 1981 році. 21 червня 1982 року вона народила принца Вільяма (його повне ім'я — Вільям Артур Філіп Луї), а через два роки, 15 вересня 1984-го, на світ з'явився принц Гаррі (Генрі Чарльз Альберт Девід).

Коли хлопчики були підлітками, вони залишилися без матері після її трагічної загибелі в Парижі внаслідок ДТП. За рік до цього, у 1996, Діана та Чарльз офіційно розлучилися.

Їй дозволили зберегти титул принцеси Уельської, проте Діана позбулася статусу Її Королівської Високості. Це означало, що відтепер вона повинна була робити реверанс перед тими, хто таким статусом володіє, включно з власними дітьми.

На момент смерті вона зустрілася з єгипетським кінопродюсером Доді аль-Фаєдом. Вони разом загинули у столиці Франції.

Нагадаємо, як принцеса Діана виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про розлучення брата принцеси Діани.