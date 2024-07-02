Пастора-миллионера раскритиковали за призыв радоваться простым вещам

Пользователи обвиили пастора в лицемерии, поскольку сам он не стесняется вести роскошную жизнь, имея дорогой особняк и летая чертерными рейсами.

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Люди должны наслаждаться простыми вещами, даже если у них не так много ресурсов, написал в X 61-летний телеевангелист Джоэл Остин и тут же нарвался на критику, поскольку его собственный капитал составляет десятки миллионов долларов, пишет Daily Mail.

"Именно простые вещи в жизни приносят нам больше всего радости. Возможно, у вас не так много ресурсов, но если у вас есть семья, вам повезло. Если у вас есть здоровье, вы благословлены. Если вы можете смотреть на звезды ночью, вы благословлены", – считает он.

Проповедник и старший пастор очень успешной церкви в Лейквуде может похвастаться состоянием не менее $50 миллионов и владеет двумя домами в Техасе стоимостью $10,5 миллиона и $2,9 миллиона. Первый из двух упомянутых домов, который расположен в Хьюстоне, включает в себя бассейн, домик у бассейна и три лифта.

Его церковь получает миллионы пожертвований от прихожан, и ее годовой бюджет составляет около $70 миллионов.

В соцсети отреагировали на твит пастора волной саркастических комментариев.

"Если вы можете смотреть на эти звезды с балкона своего особняка, вы — Джоэл Остин", "Как кто-то мог послать хоть десять центов этому морально обанкротившемуся мошеннику, просто непостижимо", "Возможно, у вас не так много ресурсов… несколько особняков, яхта и спортивные автомобили были куплены за счет лохов, о которых он говорит", "Религия — величайшее мошенничество на планете", "Джоэл Остин и Дональд Трамп — по сути один и тот же человек. Оба фальшивые христиане, которые выманивают деньги у слабоумных", – пишут под публикацией.

Один из комментаторов рассказал о том, как несколько лет назад церковь Остина попала в заголовки газет, отказываясь открыть свои двери для жертв урагана Харви.

Лишь после резкой реакции проповедник наконец уступил, открыв здание, вмещающее 16 тысяч человек.

"Увидел, что Джоэл Остин в тренде, и подумал, что он снова запер двери своей церкви во время урагана", — говорится в комментарии.

Другой пользователь поделился фотографией Остина, сидящего в своем частном самолете с женой и высмеивающей цитирование телеевангелиста.

"Джоэл Остин: "Это простые вещи в жизни", — написал он.

Кто-то еще сослался на слухи о зарплате проповедника в Лейквуде, несмотря на неоднократные его заявления о том, что он отказывается от ежегодной зарплаты в пользу денег, которые он зарабатывает от продажи книг.

В 2019 году газета Financial Times сообщила, что в 2017 году церковь Остина заработала $89 миллионов в виде пожертвований, раздав $1,2 миллиона на благотворительные цели. За этот период церковь потратила $115 миллионов долларов на модернизацию своего здания, которое раньше было домом для команды НБА "Хьюстон Рокетс". Эти обновления включали в себя два девятиметровых водопада.

Ранее Фокус писал, что проповедник скрывался от людей, которые хотели его распять.